Servicios Sociales busca apoyo de las familias para acabar con el absentismo escolar en Vícar

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar, a través del programa de intervención socioeducativa encaminado a la prevención, seguimiento y control del absentismo ... escolar, lanza una nueva iniciativa de prevención centrada en el empoderamiento y la colaboración con las familias con menores en edad escolar de la comunidad gitana de nuestro municipio.

Para el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, «la implicación de las familias es fundamental, porque es un hecho que las tasas de absentismo escolar se reducen cuando se consigue crear un entorno de apoyo y comunicación fluida entre la familia y los centros educativos».

Estas sesiones se están llevando a cabo en las barriadas de La Cimilla y La Lomilla, y persiguen crear espacios de comunicación y dialogo en los que aunar fuerzas en la labor de educar dotando a las familias de recursos y habilidades que fomentan la participación y la colaboración con estrategias de prevención en absentismo escolar con el objetivo de reducir las faltas injustificadas mediante un enfoque preventivo, trabajando mano a mano con las familias para identificar obstáculos y fomentar la responsabilidad compartida.

Los principales objetivos de estas jornadas son enfatizar en la colaboración directa con las familias para mejoras la asistencia y motivación escolar de sus hijos; visibilizar la importancia de la comunicación constante y el apoyo en el hogar para prevenir el abandono educativo; sensibilizar a las familias sobre el impacto del absentismo en el desarrollo, adaptación y futuro de sus hijos, recordándoles que la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia, considera el absentismo reiterado y no justificado como una posible situación de riesgo o desamparo; y diseñar, en conjunto con las familias, programas personalizados que aborden las causas subyacentes del absentismo escolar.

Estas actuaciones se están llevando a cabo siguiendo los objetivos generales del Programa de Intervención Socioeducativa encaminado a la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y la atención del alumnado inmigrante.

Programa

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar clausura con «éxito» el programa de intervención socioeducativa encaminado a la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar enfocado en mejorar los procesos de inclusión en familias con menores en situación de absentismo y fracaso escolar. Durante el periodo en el que se llevó a cabo este programa, desde el 23 de febrero hasta este 30 de abril, participaron un total de 63 menores.

Tanto los menores como sus familias se implicaron muy positivamente en las sesiones individuales y también en las grupales, que tuvieron como objetivo prevenir el absentismo escolar, aumentando el éxito educativo y reduciendo el abandono escolar temprano, además de afianzar y ampliar el aprendizaje de las competencias básicas, fortaleciendo la autoestima y la autoconfianza.

A pesar de que los protocolos de absentismo abiertos no son numerosos, se cuenta con un número considerable de menores que si bien no alcanzan el número de faltas correspondientes para la apertura del protocolo si lo están rozando por lo que se llevaron a cabo numerosas intervenciones en materia de prevención de absentismo escolar y fomento de la escolarización no obligatoria.

Asimismo, en lo que queda de curso escolar serán los Equipos de Servicios Sociales los que continuaran abordando tanto estos casos, como lo que pudieran llegar derivados de los centros educativos, cerrando los itinerarios de intervención familiar de casos ya solucionados, interviniendo con los que aún presenten absentismo y derivando a otros recursos en los casos susceptibles de otro tipo de intervención.

Estas actuaciones se están llevando a cabo siguiendo los objetivos generales del Programa de Intervención Socioeducativa encaminado a la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y la atención del alumnado inmigrante.