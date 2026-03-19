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El Servicio de Mediación Intercultural y el Distrito Sanitario Poniente impulsan la salud comunitaria

Talleres de Salud sobre primeros auxilios, enfermedades comunes, salud ginecológica, prevención de ITS y salud mental

J. C.

Vícar

Jueves, 19 de marzo 2026, 02:30

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El equipo SAMI de la mano del Distrito Sanitario de Poniente impulsan la salud comunitaria en Vícar con un nuevo ciclo de talleres para la ... población. La iniciativa, enmarcada en la estrategia ERACIS+, cuenta con la colaboración de asociaciones locales para mejorar el bienestar y la integración sociosanitaria en el municipio.

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