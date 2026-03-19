El Servicio de Mediación Intercultural y el Distrito Sanitario Poniente impulsan la salud comunitaria

El equipo SAMI de la mano del Distrito Sanitario de Poniente impulsan la salud comunitaria en Vícar con un nuevo ciclo de talleres para la ... población. La iniciativa, enmarcada en la estrategia ERACIS+, cuenta con la colaboración de asociaciones locales para mejorar el bienestar y la integración sociosanitaria en el municipio.

Las actividades formativas han dado comienzo este mes de marzo y tienen como objetivo fortalecer la prevención y el acceso a los recursos sanitarios. En este sentido, el equipo SAMI (Servicio de Atención y Mediación Intercultural), en estrecha colaboración con el Distrito Sanitario de Poniente, ha anunciado el lanzamiento de un programa integral de talleres de salud que se están desarrollando en el municipio de Vícar con el objetivo principal de eliminar las barreras de acceso a la salud y dotar a la población de herramientas prácticas para mejorar su calidad de vida.

Los talleres, que se imparten de forma presencial, abordan temáticas esenciales adaptadas a las necesidades detectadas de la población. Entre los contenidos se incluyen los primeros auxilios básicos, el manejo de enfermedades comunes, la salud ginecológica, prevención de ITS y la salud mental.

El papel de las asociaciones de inmigrantes de Vícar es fundamental en este proyecto, actuando como puente de comunicación directa y garantizando que los mensajes de salud lleguen de forma efectiva a todos los sectores de la comunidad.

Este esfuerzo se ve potenciado por la participación activa de las entidades ERACIS+, entre las que se encuentran: Innova Almería, Engloba, Humanitarios Sin Fronteras, Codenaf, Protegidas e Inserta Andalucía, cuyo trabajo en red refuerza el carácter inclusivo de la iniciativa, vinculando el bienestar físico con la inserción social.

El programa que está financiado por la Consejería de Inclusión social, juventud, familias e igualdad, a través de la línea de la subvención 6, destinada a entidades locales para la atención a personas inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias, de la convocatoria de

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad, reforma y equipamiento de centros de servicios sociales comunitarios, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, solidaridad y garantía alimentaria, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTB, acción social, voluntariado, conciliación, participación ciudadana, investigación e innovación social, en el ámbito de las competencias de la consejería.