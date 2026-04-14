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Los senderistas durante la ruta. IDEAL

Senderistas vicarios visitan el paisaje kárstico del Torcal de Antequera

El programa se encamina hacia el final de la temporada

Javier Cortés

Vícar

Martes, 14 de abril 2026, 18:09

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Los participantes en la penúltima cita senderista de la temporada del programa 'Deporte y Naturaleza', organizada por el área de Deportes del Ayuntamiento de Vícar, ... disfrutaron ayer domingo de un cómodo recorrido para conocer la belleza natural de la zona alta del Torcal de Antequera, en Málaga, con su famoso paisaje kárstico, lleno de formaciones rocosas caprichosas y senderos estrechos entre intrincados laberintos de piedra.

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Senderistas vicarios visitan el paisaje kárstico del Torcal de Antequera