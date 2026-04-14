Senderistas vicarios visitan el paisaje kárstico del Torcal de Antequera

Los participantes en la penúltima cita senderista de la temporada del programa 'Deporte y Naturaleza', organizada por el área de Deportes del Ayuntamiento de Vícar, ... disfrutaron ayer domingo de un cómodo recorrido para conocer la belleza natural de la zona alta del Torcal de Antequera, en Málaga, con su famoso paisaje kárstico, lleno de formaciones rocosas caprichosas y senderos estrechos entre intrincados laberintos de piedra.

Un escenario natural de singular belleza que, debido a la lluvia y al cielo encapotado ofrecía ayer una apariencia más mágica de lo habitual. Fue una ruta de unos catorce kilómetros, y 200 metros de desnivel en un recorrido lineal de unas cinco horas de duración y dificultad media.

Los senderistas caminaron entre crestas, dolinas y agujas que parecen esculpidas por la naturaleza con paciencia milenaria y a medida que avanzaban tuvieron la oportunidad de contemplar impresionantes vistas panorámicas de la campiña con la ciudad de Antequera al fondo. El camino descendía después suavemente, adentrándose en zonas más abiertas y menos abruptas, hasta conectar con las sendas que llevaban directamente a la población de Antequera.

Tras la ruta al Torcal, el programa concluye por este año el próximo día 26 de este mes con un sendero esta vez dentro del municipio de Vícar. La ruta comenzará en el corazón de Vícar, donde los senderistas tomarán el antiguo camino romano que conduce a los miradores más emblemáticos del municipio, incluyendo los famosos miradores del corazón y el banco del ciclista, puntos perfectos para disfrutar de las vistas y el ambiente local.

Al finalizar la ruta, con unos 12 kilómetros de recorrido circular y unos 400 metros de desnivel, y tras cinco horas de caminata, los senderistas compartirán un almuerzo de convivencia como broche a la larga temporada, en un lugar aún por determinar.

Las inscripciones para esta última salida ya están abiertas en la Casa de la Juventud y el Deporte (Avenida Escritor Fernando Cano Gea, 56) de lunes a viernes en horario de mañana de 8.00 horas a 15.00 horas. Las inscripciones, con una cuota de participación de 12 euros por persona, se cumplimentarán en la Cuenta: ES02 2103 5980 9704 6000 0014 (UNICAJA), bajo el nombre de Ayto. de Vícar, jornada de senderismo.