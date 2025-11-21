Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto de familia en este lugar de la provincia de Almería. IDEAL

Los senderistas vicarios del visitan las Chorreras del Chullo

Vícar ·

La próxima cita tendrá lugar el día 23 de noviembre en la Sierra de Baza para conocer el Pino de la Señora, un monumental árbol centenario

J. C.

Vícar

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:06

La tercera salida del programa 'Deporte y Naturaleza' de esta temporada, que tuvo lugar el pasado domingo, sirvió para conocer las famosas Chorreras del Chullo, ... el pico más alto de la provincia de Almería, en un itinerario de cierta exigencia, pero que permitió a los participantes conocer parajes increíbles y sumergirse en la alta montaña almeriense. Fueron en total 18 kilómetros de marcha circular, con un desnivel de 500 metros, dificultad media y unas seis horas y media de duración.

