Los senderistas vicarios del visitan las Chorreras del Chullo

La tercera salida del programa 'Deporte y Naturaleza' de esta temporada, que tuvo lugar el pasado domingo, sirvió para conocer las famosas Chorreras del Chullo, ... el pico más alto de la provincia de Almería, en un itinerario de cierta exigencia, pero que permitió a los participantes conocer parajes increíbles y sumergirse en la alta montaña almeriense. Fueron en total 18 kilómetros de marcha circular, con un desnivel de 500 metros, dificultad media y unas seis horas y media de duración.

La ruta partió desde el Puerto de la Ragua, ascendiendo suavemente a través de una pista forestal entre pinares de repoblación y magníficas vistas de la vertiente sur de Sierra Nevada, para continuar en una ruta que combina geografía extrema y belleza natural. En definitiva, un itinerario exigente pero inolvidable que condujo de nuevo a los senderistas al punto de partida.

La siguiente cita será ya el día 23 de este mes para visitar el monumental Pino de la Señora. Un árbol centenario de porte majestuoso, auténtico emblema del Parque Natural de la Sierra de Baza. Será una ruta ida y vuelta de unos trece kilómetros de recorrido, con un desnivel de unos 500 metros y dificultad media que los senderistas recorrerán en unas cinco horas y media.

Las inscripciones para esta salida ya están abiertas en la Casa de la Juventud y el Deporte (Avda. Escritor Fernando Cano Gea, 56) de lunes a viernes en horario de mañana de 8.00 a 15.00 horas. Las inscripciones, con una cuota de participación de 12 euros por persona, se cumplimentarán en la Cta: ES02 2103 5980 9704 6000 0014 (UNICAJA), bajo el nombre de Ayto. de Vícar, jornada de senderismo.