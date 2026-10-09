Senderistas vicarios disfrutan de la Alpujarra y de la Fiesta del Vino de Cádiar

Los participantes de la segunda ruta del programa Deporte y Naturaleza, disfrutaron en la jornada del pasado domingo de la belleza de los paisajes alpujarreños ... y, ya en Cádiar, de la tradicional Fiesta del Vino que cada año abarrota las calles y plazas de esta bella localidad granadina. La senda partió desde la localidad de Mecina Bombarón para recorrer un magnífico tramo del sendero GR-7, atravesando los espectaculares paisajes de la Alpujarra granadina entre pueblos cargados de historia y tradición.

El recorrido continuó por las localidades de Bérchules, Alcútar y Narila, entre terrazas de cultivo, barrancos y la inconfundible arquitectura alpujarreña, hasta alcanzar el punto de destino, Cádiar.

Una vez allí, los participantes disfrutaron de las tradicionales Fiestas del Vino, una de las celebraciones más populares de la comarca, donde la emblemática Fuente del Vino se convirtió un año más en el centro de una jornada festiva repleta de música, ambiente y hospitalidad, en una propuesta que fusionaba el senderismo, la cultura y las ancestrales tradiciones alpujarreñas. La ruta tuvo una duración de cuatro horas y media y discurrió por un trazado lineal de dificultad media, once kilómetros de longitud y un desnivel de 300 metros.

La próxima cita será este 11 de octubre para disfrutar de un precioso itinerario circular que discurre entre frondosos castañares, antiguas acequias de origen andalusí y el cauce del río Paterna, descubriendo algunos de los paisajes más representativos de la Alpujarra. Los senderistas disfrutarán de los mejores miradores del recorrido y de unas magníficas panorámicas sobre Sierra Nevada, mientras cascadas, manantiales y caminos tradicionales les acompañarán durante toda la ruta.

Al finalizar participarán en la popular Fiesta de la Castaña de Paterna del Río, donde podrán castañas asadas y productos típicos en un ambiente festivo que mantiene vivas cada año las tradiciones y la hospitalidad de este encantador pueblo alpujarreño. En total serán cinco horas y media de ruta para recorrer un itinerario circular de 12 kilómetros de dificultad media, y un desnivel de 600 metros.

Como en cada ruta, la tasa de participación tiene un coste de 12 euros por persona y la inscripción se puede realizar en la Casa de la Juventud y el Deporte de lunes a viernes en horario de mañana de 8.00 horas a 15.00 horas. Un total de 12 excursiones componen la presente edición de Deporte y Naturaleza que hasta el mes de abril visitará destinos como: Baza, (el pasado día 6) el de Cádiar del pasado fin de semana, y junto a la de Paterna, otras nueve rutas más con destino a Benalúa de Guadix, Málaga, Alquife, Alboloduy, Almería, Lúcar, Laroya, Enix y Santa Fe.