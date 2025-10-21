Senderistas de Vícar recorren Bacares y Sierro por caminos llenos de naturaleza La jornada tuvo una duración de cinco horas y media, un recorrido lineal de 14 kilómetros y dificultad media

La Sierra de Los Filabres fue lugar de visita para los senderistas vicarios.

J. C. Vícar Martes, 21 de octubre 2025, 14:52 Comenta Compartir

Los senderistas de Vícar realizaron la segunda salida del programa 'Deporte y Naturaleza' que tuvo lugar este domingo 19 de octubre para visitar un año más uno de los enclaves más bellos y recónditos de la Sierra de Los Filabres. La ruta escogida para esta ocasión discurrió entre Bacares y Sierro.

Este recorrido lineal de 14 kilómetros, una dificultad media y un desnivel de 500 metros, se inició en el pintoresco pueblo de Bacares, enclavado en las alturas de la Sierra de los Filabres, donde el aire puro y las fuentes naturales marcaron el inicio del camino.

Desde allí, ascendieron por antiguas sendas de herradura que atravesaron pinares, cortijos en ruinas y barrancos escondidos. El sendero les guió por algunos de los rincones más espectaculares de la sierra, con vistas abiertas hacia el valle del Almanzora.

Durante las cinco horas y media de excursión, los senderistas disfrutaron de tramos de sombra y frescor, ideales para caminar con calma y contemplar el paisaje.

El itinerario inició el descenso en dirección a Sierro, pueblo blanco que aparece entre bancales y olivares. Se trata de una ruta cargada de historia y naturaleza, ideal para quienes buscan conexión con la montaña.

Temas

Bacares

Sierro

Vícar

Naturaleza