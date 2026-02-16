Senderistas de Vícar realizan un recorrido por el Albaicín y el Sacromonte

El pasado domingo tuvo lugar la ruta prevista inicialmente para el pasado 25 de enero al Sacromonte y el Albaicín y que tuvo que suspenderse ... por los efectos de la tormenta Joseph.

Fue una ruta lineal de unos once kilómetros que comenzó en los miradores altos del Albaicín de San Cristóbal y San Miguel Alto, para descender al Sacromonte, atravesando el Barranco de los Negros y Valparaíso, entre cuevas, huertas y veredas cargadas de historia y tradición.

El sendero continuaba por los rincones más auténticos del Albaicín, pasando por el mirador de San Nicolás y bajando hacia las teterías y la Catedral. Más tarde, los excursionistas cruzaron el Paseo de los Tristes junto al río Darro para subir después a la Alhambra donde pusieron disfrutar de sus vistas antes de regresar al centro.

La programación se retomará ya con normalidad el próximo domingo 22 de febrero, también en la provincia de Granada con una ruta clásica de la Alpujarra granadina entre las localidades de Trevélez y Capileira. En los próximos días se anunciará la nueva fecha para la ruta a Rio Verde en Otívar suspendida por el último temporal.

Las inscripciones para están abiertas en la Casa de la Juventud y el Deporte (Avda. Escritor Fernando Cano Gea, 56) de lunes a viernes en horario de mañana de 8.00 a 15.00 horas. Las inscripciones, con una cuota de participación de 12 euros por persona, se cumplimentarán en: ES02 2103 5980 9704 6000 0014 (UNICAJA), bajo el nombre de Ayto. de Vícar, jornada de senderismo.