Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los senderistas se hicieron una fot IDEAL

Senderistas de Vícar realizan un recorrido por el Albaicín y el Sacromonte

Con esta salida se recupera la ruta, aplazada en enero por la borrasca Joseph

J. C.

Vícar

Lunes, 16 de febrero 2026, 21:57

Comenta

El pasado domingo tuvo lugar la ruta prevista inicialmente para el pasado 25 de enero al Sacromonte y el Albaicín y que tuvo que suspenderse ... por los efectos de la tormenta Joseph.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cumpleaños sangriento en una pizzería de Granada: amenaza de muerte a los asistentes y se clava su propio cuchillo
  2. 2 Un farmacéutico aclara donde no se debe aplicar la crema Nivea de la lata azul
  3. 3 Encuentran sin vida a Cairo, el perro perdido en Cúllar Vega: «No sé qué ha pasado, todo fue muy rápido»
  4. 4

    El desempleado de Granada que se compró un Maserati
  5. 5 El día que pueden volver las lluvias a Granada
  6. 6 El bar de Granada que ofrece «cerveza de la tierra y el mejor pescaíto»
  7. 7 Las infusiones de Loja que triunfan gracias a Amazon: «Hemos pasado de recibir 50 pedidos a más de 800 diarios»
  8. 8 Un terremoto de magnitud 4.3 sacude las provincias de Almería, Granada y Jaén
  9. 9 Encuentran el cadáver de un hombre de 46 años en su vivienda de Las Gabias
  10. 10 Las tres frutas que aconseja comer un cardiólogo por la noche para dormir mejor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Senderistas de Vícar realizan un recorrido por el Albaicín y el Sacromonte

Senderistas de Vícar realizan un recorrido por el Albaicín y el Sacromonte