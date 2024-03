El Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores, protagonistas del Jueves Santo

J. C. Vícar Sábado, 30 de marzo 2024, 21:39 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores no procesionaron finalmente en la tarde-noche del Jueves Santo tal y como es tradición. La inestabilidad meteorológica no dio tregua provocando así la decisión. Sin embargo, los vecinos y vecinas de Vícar mostraron una vez más su fortaleza y talante al no dejar que estas circunstancias hicieran caer su fe.

Así, se ofició la Santa Misa en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en La Gangosa, tal y como estaba previsto. Fue en el interior de la capilla donde una comitiva encabezada por el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, miembros de la corporación municipal y el párroco junto a decenas de fieles asistieron al culto de las imágenes.

Las agrupaciones musicales hicieron sonar las marchas procesionales y los costaleros y costaleras bailaron al santo y la virgen logrando así una merecida celebración de Jueves Santo.

Cabe destacar el ejemplar comportamiento de los vecinos y vecinas durante todos los actos que se desarrollaron hasta la fecha demostrando, una vez más, su pasión y dedicación.

Además, a lo largo del Jueves Santo se Llevaron a cabo otros encuentros como la eucaristía en Llanos de Vícar, Santa Misa y Hora Santa en Las Cabañuelas, Villa y laudes en Puebla de Vícar.