San José y San Benito recorren las calles de la Villa de Vícar
Las diferentes pedanías vicarias organizan sus propios cultos por el Domingo de Resurrección, que cierra la Semana Santa
A. M.
Almería
Domingo, 5 de abril 2026, 18:41
La Villa de Vícar vivió este Domingo de Resurrección uno de sus eventos más característicos. En la mañana de este domingo, tras la celebración de ... la santa misa llegó el momento de la procesión por las calles del municipio de las imágenes de San José y San Benito. Una jornada de convivencia vecinal que, además, estuvo arropada por la música de la Agrupación Musical Virgen de las Angustias, elevando aún más el sentimiento de esta celebración tan especial.
Aunque esta no era la única conmemoración de la Resurrección de Cristo a la que los vicarios estaban llamados a participar. Y es que, cada pedanía del término municipal cuenta con sus propias tradiciones de Semana Santa.
Así, en la Puebla de Vícar, a las once de la mañana se organizó el encuentro infantil. A la misma hora, se celebraban también sendas homilías de Resurrección en La Gangosa y Las Cabañuelas. Actos, estos, que ponían fin a la Semana de Pasión del municipio, cargada de un importante valor religioso pero también patrimonial.
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