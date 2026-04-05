Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de San José y San Benito, en la Villa de Vícar. R. I.

San José y San Benito recorren las calles de la Villa de Vícar

Las diferentes pedanías vicarias organizan sus propios cultos por el Domingo de Resurrección, que cierra la Semana Santa

A. M.

Almería

Domingo, 5 de abril 2026, 18:41

Comenta

La Villa de Vícar vivió este Domingo de Resurrección uno de sus eventos más característicos. En la mañana de este domingo, tras la celebración de ... la santa misa llegó el momento de la procesión por las calles del municipio de las imágenes de San José y San Benito. Una jornada de convivencia vecinal que, además, estuvo arropada por la música de la Agrupación Musical Virgen de las Angustias, elevando aún más el sentimiento de esta celebración tan especial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una reforma histórica que cambiará el Patio de los Leones de la Alhambra
  2. 2 El vuelco de un coche en la A-44 deja retenciones a la altura de Campotéjar
  3. 3

    La bella resurrección del río Beiro
  4. 4 Otro ataque a un autobús en Norte se salda sin consecuencias de gravedad aunque obliga a nuevos desvíos
  5. 5 Buscan en Málaga a un joven de 20 años por agredir a una mujer en Zafarraya
  6. 6 Detenido un individuo e identificados otros dos como presuntos autores del robo viral en una vivienda de Baza
  7. 7

    Trump anuncia un «posible» e inminente acuerdo de paz tras llamar «locos cabrones» a los dirigentes de Irán
  8. 8 «Tenemos endiosados a los jueces»
  9. 9 Tráfico suma dos carriles adicionales en la A-44 para el regreso a Granada desde la Costa este domingo
  10. 10

    Granada, metal y mucho corazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal San José y San Benito recorren las calles de la Villa de Vícar

San José y San Benito recorren las calles de la Villa de Vícar