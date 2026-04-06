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Las imágenes que procesionaron este Domingo de Resurrección. IDEAL

San José y San Benito ponen el broche de oro a una Semana Santa con implicación social

Vícar ·

Antonio Bonilla destaca la labor de las hermandades así como la Agrupación Musical Virgen de las Angustias dando continuidad a la tradición

J. Cortés

Vícar

Lunes, 6 de abril 2026, 19:27

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Las imágenes de San José y San Benito recorriendo las calles de la Villa de Vícar que ponían este domingo punto y final a una ... Semana Santa vicaria rebosante de emoción y sentimiento. Una semana marcada por la tradición donde volvió a destacar «la participación de los ciudadanos y el imprescindible ímpetu de nuestras hermandades y cofradías», subrayó el alcalde del municipio, Antonio Bonilla.

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San José y San Benito ponen el broche de oro a una Semana Santa con implicación social