San José y San Benito ponen el broche de oro a una Semana Santa con implicación social

Las imágenes de San José y San Benito recorriendo las calles de la Villa de Vícar que ponían este domingo punto y final a una ... Semana Santa vicaria rebosante de emoción y sentimiento. Una semana marcada por la tradición donde volvió a destacar «la participación de los ciudadanos y el imprescindible ímpetu de nuestras hermandades y cofradías», subrayó el alcalde del municipio, Antonio Bonilla.

La Villa de Vícar vivió este Domingo de Resurrección uno de sus eventos más característicos. En la mañana de este domingo, tras la celebración de la santa misa llegó el momento de la procesión por las calles del municipio de las imágenes de San José y San Benito. Una jornada de convivencia vecinal que, además, estuvo arropada por la música de la Agrupación Musical Virgen de las Angustias, elevando aún más el sentimiento de esta celebración tan especial.

A lo largo de toda la semana se sucedieron momentos de recogimiento y solemnidad en los diferentes barrios del municipio coronados por las procesiones del Jueves y Viernes Santo, así como Domingo de Resurrección.

«Un colofón que superó expectativas tras el excelente trabajo de planificación, ensayo y coordinación entre el Ayuntamiento de Vícar y las hermandades del Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores (La Gangosa) y del Santísimo Cristo de la Esperanza y la Virgen de la Pasión (Puebla de Vícar)», según valoró el primer edil vicario. Del mismo modo, Antonio Bonilla puso en valor el papel de la Agrupación Musical Virgen de las Angustias, acompañando y armonizando los actos.

Participación

Así, una vez más, la participación del conjunto de la sociedad de Vícar puso de manifiesto la continuidad de sus tradiciones donde abuelos, padres e hijos se dieron encuentro con motivo de estos días. Por su parte, desde el área de Seguridad Ciudadana se destaca el impecable trabajo de Policía Local y Protección Civil para que los vicarios y vicarias pudiesen disfrutar plenamente de sus celebraciones.

Con todo ello, el Domingo de Resurrección y la celebración de San Benito despidieron Semana Santa hasta el próximo año dando paso al inicio del calendario festivo de los barrios vicarios en este 2026.