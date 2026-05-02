El SAMI y Punto Vuela realizan una curso para obtener el certificado digital

El Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI) y el Punto Vuela, en colaboración estratégica con el Ayuntamiento de Vícar, han unido sus capacidades para ... poner en marcha unas Jornadas Extraordinarias de Acreditación Digital, para facilitar a todos los ciudadanos del municipio la obtención del Certificado Digital y el Sistema Cl@ve de forma rápida y sencilla.

Desde el inicio de las tres sesiones previstas, que comenzaron el día 1 de abril, que han llegado este jueves a su ecuador, y concluyen el próximo 20 de mayo, algo más de setenta ciudadanos están respondido al llamamiento para participar en esta iniciativa que pretende simplificar un proceso que para muchos ciudadanos suele ser una barrera difícil de franquear.

El Ayuntamiento de Vícar aporta su participación activa como Autoridad de Registro, permitiendo que la validación presencial de la identidad se realice en el mismo espacio y momento que la solicitud técnica, con la consiguiente comodidad para el usuario.

Esta propuesta de colaboración busca implantar el modelo de 'Trámite Único'. En una sola mañana, los ciudadanos están pudiendo completar todo el trámite que comporta la obtención del certificado digital, que comienza con la solicitud técnica, realizada a través del soporte del personal de Punto Vuela, la validación de su identidad, que corre a cargo del personal del Ayuntamiento y la descarga definitiva de su firma electrónica, de nuevo con Punto Vuela. Todo ello en un solo acto presencial que comporta tan solo unos minutos.

Con esta iniciativa, Vícar refuerza su apuesta por una administración más eficiente, al fomentar la autonomía digital de los vecinos, reduciendo así la saturación de las citas presenciales en las oficinas municipales y permitiendo que el sistema funcione de forma más ágil para toda la comunidad.

Estas jornadas extraordinarias se plantean como el primer paso de un itinerario de alfabetización digital continua, donde el SAMI y Punto Vuela seguirán ofreciendo talleres para que los usuarios aprendan a navegar con seguridad por las sedes electrónicas oficiales.

El Punto Vuela ofrece es un servicio que ofrece acompañamiento profesional, acceso a la administración electrónica, servicios digitales sanitarios y financieros, y programas avanzados de capacitación dirigidos a residentes, jóvenes, mayores, emprendedores, pymes y nómadas digitales.

Este programa está financiado por la Consejería de inclusión social, juventud, familias e igualdad, a través de la línea de la subvención 6, destinada a entidades locales para la atención a personas inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias, de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad, reforma y equipamiento de centros de servicios sociales comunitarios, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, solidaridad y garantía alimentaria, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTB, acción social, voluntariado, conciliación, participación ciudadana, investigación e innovación social, en el ámbito de las competencias de la consejería.