Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una reunión para analizar esta nueva iniciativa en Vícar. IDEAL

SAMI, Punto Vuela y el Consistorio vicario se alían para facilitar el Certificado Digital

La propuesta de colaboración busca implantar el modelo de «Trámite Único»

J. C.

Vícar

Lunes, 30 de marzo 2026, 12:57

Comenta

El Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI) y el Punto Vuela han presentado una propuesta de colaboración estratégica al Ayuntamiento de Vícar. El objetivo ... es unir las capacidades de estas tres entidades para poner en marcha una Jornada Extraordinaria de Acreditación Digital, facilitando a todos los ciudadanos del municipio la obtención del Certificado Digital y el Sistema Cl@ve de forma rápida y sencilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un camión pierde el control, se salta la mediana y choca contra un turismo y un autobús en la A-92 en Láchar
  2. 2 Así serán las cinco nuevas aperturas de restaurantes que preparan las cadenas de Granada
  3. 3 Desprendimientos y caídas de árboles en Granada por el viento en el inicio de la Semana Santa
  4. 4 Caixabank envía un aviso urgente a los móviles de sus clientes por una nueva estafa
  5. 5 Los 20 nuevos radares fijos y los 13 de tramo que ha instalado la DGT
  6. 6 El Infoca duplica medios en Los Guájares: cuatro helicópteros y cuatro grupos de bomberos combaten el fuego
  7. 7 Los granadinos que revolucionan la construcción
  8. 8 Adiós a las míticas sillas plegables y las neveras portátiles en la Semana Santa de Granada
  9. 9 El enorme caserío de Granada que olía a marihuana porque unos okupas lo llenaron de droga
  10. 10 Estrellan un coche robado contra una tienda del Camino de Ronda para sustraer móviles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal SAMI, Punto Vuela y el Consistorio vicario se alían para facilitar el Certificado Digital

SAMI, Punto Vuela y el Consistorio vicario se alían para facilitar el Certificado Digital