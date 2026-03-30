SAMI, Punto Vuela y el Consistorio vicario se alían para facilitar el Certificado Digital

El Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI) y el Punto Vuela han presentado una propuesta de colaboración estratégica al Ayuntamiento de Vícar. El objetivo ... es unir las capacidades de estas tres entidades para poner en marcha una Jornada Extraordinaria de Acreditación Digital, facilitando a todos los ciudadanos del municipio la obtención del Certificado Digital y el Sistema Cl@ve de forma rápida y sencilla.

La iniciativa nace de la necesidad detectada de simplificar un proceso que suele ser una barrera para muchos ciudadanos. Para lograrlo, han propuesto al Ayuntamiento su participación activa como Autoridad de Registro, permitiendo que la validación presencial de la identidad se realice en el mismo espacio y momento que la solicitud técnica.

Esta propuesta de colaboración busca implantar el modelo de «Trámite Único». En una sola mañana, los ciudadanos podrán completar todo el ciclo: la solicitud técnica (con el soporte de Punto Vuela), la validación de su identidad (a cargo del personal del Ayuntamiento) y la descarga definitiva de su firma electrónica.

Con ésta iniciativa, Vícar refuerza su apuesta por una administración más eficiente, al fomentar la autonomía digital de los vecinos, reduciendo así la saturación de las citas presenciales en las oficinas municipales y permitiendo que el sistema funcione de forma más ágil para toda la comunidad.

Esta jornada extraordinaria se plantea como el primer paso de un itinerario de alfabetización digital continua, donde el SAMI y Punto Vuela seguirán ofreciendo talleres para que los usuarios aprendan a navegar con seguridad por las sedes electrónicas oficiales.

El Punto Vuela ofrece es un servicio que ofrece acompañamiento profesional, acceso a la administración electrónica, servicios digitales sanitarios y financieros, y programas avanzados de capacitación dirigidos a residentes, jóvenes, mayores, emprendedores, pymes y nómadas digitales.

Este programa está financiado por la Consejería de inclusión social, juventud, familias e igualdad, a través de la línea de la subvención 6, destinada a entidades locales para la atención a personas inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias, de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad, reforma y equipamiento de centros de servicios sociales comunitarios, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, solidaridad y garantía alimentaria, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTB, acción social, voluntariado, conciliación, participación ciudadana, investigación e innovación social, en el ámbito de las competencias de la consejería.