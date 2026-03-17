Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las jornadas realizadas en Vícar. IDEAL

El SAMI mantiene a Vícar como referente en cohesión social

El Ayuntamiento reactiva este programa que va a alcanzar a centenares de usuarios

J. C.

Vícar

Martes, 17 de marzo 2026, 12:53

Comenta

El Ayuntamiento de Vícar pone en marcha un año más el Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI), que se encuentra operativo en el municipio ... desde principios de año y que encara ahora su fase de máxima actividad con el objetico de fortalecer lazos de convivencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea multitudinaria en un partido entre el Íllora y el Puerto de Motril deja cuatro heridos, uno con la mandíbula rota
  2. 2 Detenida por levantar del pelo, zarandear y golpear a su hija de dos años en Granada porque «se portaba mal»
  3. 3

    La Policía Nacional toma el distrito Norte: decenas de agentes y hasta patrullas a caballo
  4. 4 Los nueve restaurantes de Granada recomendados por Michelín recogen su placa
  5. 5 Herida una mujer al ser atropellada por el metro en la avenida Juan Pablo II
  6. 6 Abusa de una mujer dormida en Granada y le atenúan la pena por estar ebrio
  7. 7 Estas son las zonas de Granada en las que se van a construir nuevas viviendas VPO
  8. 8 Thiago Pitarch, la perla del Real Madrid, y sus veranos en Almuñécar
  9. 9 Granada se vuelca con el casting para una serie de época: «Soy cajero, pero dentro de mí hay un pequeño actor»
  10. 10 Un acertante de La Primitiva se lleva más de 126 millones, cifra récord en la historia del sorteo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El SAMI mantiene a Vícar como referente en cohesión social

El SAMI mantiene a Vícar como referente en cohesión social