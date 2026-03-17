El SAMI mantiene a Vícar como referente en cohesión social

El Ayuntamiento de Vícar pone en marcha un año más el Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI), que se encuentra operativo en el municipio ... desde principios de año y que encara ahora su fase de máxima actividad con el objetico de fortalecer lazos de convivencia.

Como eje central de esta etapa, el equipo del SAMI ha iniciado una ronda estratégica de encuentros con entidades sociales y asociaciones, buscando una colaboración activa que permita capitalizar las acciones de mediación en todos los sectores de la población.

Estas alianzas son fundamentales para el éxito del programa, permitiendo una intervención directa en la resolución de conflictos y la promoción de la igualdad.

La llegada del SAMI a principios de año no es un hecho aislado, sino una pieza clave que complementa otros proyectos como la estrategia ERACIS+. Durante el semestre de duración del programa se espera alcanzar a centenares de usuarios, garantizando que el municipio siga siendo un referente en cohesión social.

El servicio de atención y mediación intercultural está financiado por la Consejería de inclusión social, juventud, familias e igualdad, a través de la línea de la subvención 6, destinada a entidades locales para la atención a personas inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas sus familias, de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad, reforma y equipamiento de centros de servicios sociales comunitarios, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, solidaridad y garantía alimentaria, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTB, acción social, voluntariado, conciliación, participación ciudadana, investigación e innovación social, en el ámbito de las competencias de la consejería.