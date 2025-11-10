Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel anunciador de este evento. R. I.

La Ruta de la Tapa de la Hispanidad de Vícar se extenderá hasta el 8 de diciembre

Los comensales podrán probar las catorce propuestas hasta esa fecha

J. C.

Vícar

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:54

Comenta

La V Ruta de la Tapa 'Ruta de la Hispanidad' de Vícar alcanza ya su ecuador tras un primer mes de promoción gastronómica en el ... municipio. Desde su inicio el pasado 12 de octubre, los catorce establecimientos hosteleros adheridos sirven a los comensales sus elaboradas propuestas para este certamen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  2. 2 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  3. 3 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  4. 4

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  5. 5 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  6. 6 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  7. 7 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  8. 8

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  9. 9 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  10. 10 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Ruta de la Tapa de la Hispanidad de Vícar se extenderá hasta el 8 de diciembre

La Ruta de la Tapa de la Hispanidad de Vícar se extenderá hasta el 8 de diciembre