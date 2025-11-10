La Ruta de la Tapa de la Hispanidad de Vícar se extenderá hasta el 8 de diciembre

La V Ruta de la Tapa 'Ruta de la Hispanidad' de Vícar alcanza ya su ecuador tras un primer mes de promoción gastronómica en el ... municipio. Desde su inicio el pasado 12 de octubre, los catorce establecimientos hosteleros adheridos sirven a los comensales sus elaboradas propuestas para este certamen.

Como ha señalado el alcalde, Antonio Bonilla, a través de la iniciativa, «promocionamos el sector hostelero local, dando a conocer su rica y variada oferta gastronómica a través de uno de sus principales referentes como es la tapa, tan arraigada en nuestra sociedad».

De esta forma, la V Ruta de la Hispanidad enfrenta su último mes de celebración invitando a quienes aún no lo hayan hecho a descubrir estas suculentas tapas inspiradas en lo mejor de la gastronomía local. Como en ediciones anteriores, la ruta finalizará el 8 de diciembre, coincidiendo con el «puente» de la Constitución, fechas tras la que se anunciará a los ganadores (tanto el establecimiento como al comensal).

El bar o restaurante con mayor puntuación otorgada por los usuarios recibirá el título de ganador en esta quinta edición mientras que, el usuario o usuaria escogido por sorteo se llevará un fin de semana para dos personas a un destino europeo.

Los catorce establecimientos que participan en la Ruta de la Hispanidad 2025 son: Bar Hermanos Padilla, Acuario Café Pub, Bar La Oficina, Café Bar Destiny, Bar Yegua Verde, Restaurante Vicasol I, Bar Rocío, Bar Quesada, Bar Avenida, Bar El Niño, Restaurante Los Arcos, Bar Centro de Mayores de Puebla de Vícar y Café Bar Restaurante Viñolo.