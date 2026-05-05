Una ruta por los Conjuros de Vícar, broche final a la temporada de 'Deporte y Naturaleza'

La Villa de Vícar fue escenario este domingo de la clausura del programa de senderismo 'Deporte y Naturaleza' de Vícar que tan buena acogida ha ... tenido a lo largo de esta edición 2025-2026, en la que los participantes han recorrido algunas de las rutas más atractivas de las provincias de Granada y Almería.

Todo ello, con el apoyo profesional de un excelente equipo de guías de montaña, que han acompañado a los excursionistas durante toda la temporada, forjándose además una extraordinaria relación de camaradería y amistad entre participantes y guiadores. Una gran familia unida por el amor a la naturaleza y al deporte al aire libre.

Durante todos estos meses se han sucedido las diferentes rutas que han llevado a los participantes a lugares de inusual belleza, como la Umbría del Mahimón, pasando por las Chorreras del Chullo, una ruta entre Bacares y Sierro, la visita al Pino de la Señora o los pueblos del valle del Poqueira, el sendero de las cuatro calas en Terreros, un recorrido por el Sacromonte y el Albaicín, el sendero del Rio Verde, una ruta entre Trevélez y Capileira, la senda del Rio Alhorí hasta el refugio de Postero Alto, la imponente Silleta del Padul, o el Torcal de Antequera, hasta finalizar ayer en el corazón de Vícar, con almuerzo de clausura en un restaurante del municipio, donde no faltaron el baile y las risas.

El buen tiempo de los últimos días animó a muchos senderistas a inscribirse en esta última cita cuyo recorrido transcurrió por la cuerda del Conjuro, visitando los miradores más emblemáticos del municipio para descender de nuevo a través de la antigua Calzada Romana. En total algo más de doce kilómetros, con salida y llegada en la villa de Vícar, en un recorrido circular que combinaba patrimonio y belleza natural.

El alcalde vicario, Antonio Bonilla, que se sumó a la clausura, felicitó uno por uno a los participantes, a los que emplazó para la próxima temporada, remarcando que esta actividad, «está organizada a la medida de nuestra población ya que responde a las demandas realizadas por los participantes en este tipo de actividades».

Para Antonio Bonilla, «el contacto con la naturaleza, a través de itinerarios por parajes de gran belleza paisajística en los que poder desarrollar el ejercicio físico, supone todo un incentivo para quienes además de disfrutar de estos bellos entornos, desean fortalecer cuerpo y mente«.