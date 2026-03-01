La Recogida de textiles supera las 40 toneladas en 2025 en Vícar

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla y la responsable de Cáritas Koopera Almeria S.C.A, María del Carmen Torres, han valorado muy positivamente los ... datos sobre la recogida selectiva de textiles que lleva a cabo la citada empresa de inserción en el municipio, desde junio de 2016, y que arroja un total de 40,51 toneladas durante el año 2025. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha destacado la acogida que viene teniendo la recogida selectiva de residuos en el municipio, haciendo hincapié en la cada vez mayor sensibilización de la población vicaria por el medio ambiente, «y los datos que arroja la recogida de ropa usada y calzado es un ejemplo de ello, con una media de casi 3,5 toneladas mensuales». Antonio Bonilla ha señalado que «es obligación del Ayuntamiento, poner a disposición de los ciudadanos las herramientas necesarias para que la recogida de todo tipo de residuos se pueda realizar de una forma selectiva y lo más correcta posible, así lo hemos hecho y seguiremos haciendo y si además con ello ayudamos a generar empleo entre el sector más desfavorecido de nuestra sociedad, por lo que nos podemos mostrar aún más satisfechos».

Igualmente el alcalde vicario ha aprovechado para elogiar el proyecto textil de Cáritas Diocesana Almería y Red Social Koopera, «dado que cualifica la utilización de la ropa donada que recibe, aplicando criterios de dignidad, ética y transparencia» y ha hecho hincapié en los dieciséis puestos de trabajo que este servicio genera.

De las 40,51 toneladas de ropa y calzado recogidas a lo largo de 2025, en los 24 contenedores que Cáritas Koopera Almeria S.C.A tiene estratégicamente distribuidos por todo el término municipal, dispone en el municipio de Vícar, una gran parte han sido reutilizadas tras su entrega a personas necesitadas, otras comercializadas a través de tiendas Kopera-Store y el resto es empleado como materia energética de combustión. «De esta manera no cabe sospecha sobre el destino final de las donaciones que, siguiendo directivas de la Unión Europea, serán gestionadas desde un respeto absoluto al medio ambiente», señala Mari Carmen Torres, quien ha agradecido al alcalde y el resto de la Corporación municipal la confianza depositada para que Cáritas Koopera lleve a cabo el citado servicio en Vícar.

De las 40.510 kilos de textiles recogidas, 13.350 kilos corresponden a los ocho contenedores rojos ubicados en otros tantos puntos de La Gangosa, seguido de los 8.670 kilos de los seis instalados en Las Cabañuelas; mientras que en Puebla de Vícar, donde hay ubicados cuatro contenedores para esta recogida, se registraron 8.070 kilos. En los dos puntos de recogida ubicados en La Envía se recogieron un total de 5.830 kilos, mientras que en el único contenedor instalado en Barrio Archilla fueron 1.550 los kilos de ropa y zapatos recogidos. En el contenedor de Llanos de Vícar, fueron 1.860; en la villa de Vícar, fueron 370 kilos; y, por último, en Cañada Sebastiana, 800 kilos.

Cáritas Koopera es una empresa de inserción creada por Cáritas Diocesana Almería y Red Social Koopera, que contribuye, a través de la entrega social, a la atención de aquellas personas con necesidades de vestir y que genera empleo social destinado a colectivos en situación de o riesgo exclusión, a través de la realización de labores de clasificación, comercialización y tareas accesorias del textil procedente de las donaciones ciudadanas.

El convenio suscrito entre Cáritas Koopera y el Ayuntamiento de Vícar, tiene una duración indefinida, atendiendo a su naturaleza y en el mismo se recoge que todos los costes económicos derivados de la actividad, colaboración de los contenedores, mantenimiento, limpieza, vaciado, etcétera, correrán a cargo de la empresa de inserción.