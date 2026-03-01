Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, destacó la acogida que viene teniendo la recogida de residuos. IDEAL

La Recogida de textiles supera las 40 toneladas en 2025 en Vícar

La empresa de inserción Cáritas Koopera dispone de 24 contenedores de recogida distribuidos por todo el término municipal

J. C.

Vícar

Domingo, 1 de marzo 2026, 04:57

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla y la responsable de Cáritas Koopera Almeria S.C.A, María del Carmen Torres, han valorado muy positivamente los datos sobre la recogida selectiva de textiles que lleva a cabo la citada empresa de inserción en el municipio, desde junio de 2016, y que arroja un total de 40,51 toneladas durante el año 2025. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha destacado la acogida que viene teniendo la recogida selectiva de residuos en el municipio, haciendo hincapié en la cada vez mayor sensibilización de la población vicaria por el medio ambiente, «y los datos que arroja la recogida de ropa usada y calzado es un ejemplo de ello, con una media de casi 3,5 toneladas mensuales». Antonio Bonilla ha señalado que «es obligación del Ayuntamiento, poner a disposición de los ciudadanos las herramientas necesarias para que la recogida de todo tipo de residuos se pueda realizar de una forma selectiva y lo más correcta posible, así lo hemos hecho y seguiremos haciendo y si además con ello ayudamos a generar empleo entre el sector más desfavorecido de nuestra sociedad, por lo que nos podemos mostrar aún más satisfechos».

