«La realidad es que los servicios que se prestan no son los correctos» El portavoz del Partido Popular de Vícar afirma que el presupuesto de este año no acabará con los problemas endémicos

J. C. Vícar Miércoles, 12 de febrero 2025, 18:52

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vícar, José Manuel Manzano, afirmó que el presupuesto de 2025 aprobado por el equipo de Gobierno de Antonio Bonilla en el municipio no va a solucionar los problemas endémicos que «hay en la localidad» y que preocupan a los vecinos, y lamentó que para el PSOE las infraestructuras o los servicios municipales «no sean una prioridad tal y como demuestran con unas cuentas en las que el 50% del presupuesto va destinado a pagar nóminas».

Manzano señaló que «son muchas las deficiencias actuales que hay en la localidad» y le recuerda a Antonio Bonilla que «es necesario que el Ayuntamiento mejore la limpieza de las calles, mantenga en perfecto estado las vías municipales, recoja la basura correctamente para que no se produzca malos olores y las calles no estén sucias, o vele por la seguridad en zonas que tienen iluminación deficiente como ocurre por ejemplo en algunos parques a los que acuden los jóvenes».

El portavoz del PP destacó que, aunque la plantilla del Ayuntamiento es numerosa, «la realidad es que los servicios que se prestan no son los correctos, lo que deja en evidencia a la localidad, sobre todo si se la comparas con municipios cercanos como Roquetas de Mar o El Ejido, donde los alcaldes del PP ejecutan inversiones año tras año que mejoran sus municipios y sus instalaciones municipales, y prestan servicios públicos de calidad».

«Los vecinos de Vícar no se merecen un municipio en el que hay falta de seguridad, con socavones en sus calles que provocan continuas caídas de personas, con falta de luminaria, con suciedad e incluso con ratas en algunas zonas donde la recogida de basura brilla por su ausencia o con instalaciones municipales que no pueden ser usadas por los vecinos por la dejadez del Ayuntamiento. Por todo ello no hemos apoyado un presupuesto que supone más de lo mismo y que no viene a solventar las necesidades más urgentes demandadas por los vicarios», explicó el portavoz.

El portavoz del Partido Popular manifestó por último que estamos nuevamente y como ocurre año tras año, ante un presupuesto falso que no se va a cumplir. «El PSOE puede prometer 32 millones o todos los que quiera, la realidad es que lamentablemente no los va a ejecutar, y que por ende, no va a redundar en mejores inversiones y servicios para los vicarios que es lo que demandamos desde el Partido Popular», finalizó.