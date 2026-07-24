Durante la mañana de este viernes, 24 de julio, se celebró un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Vícar tras las muchas peticiones por parte ... del grupo municipal de Vox ante la notable falta de seguridad que existe en la localidad, sobre todo tras el incremento de delitos que se vivieron durante los últimos meses.

La portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Alejandra Ceballos, explicó que «hemos exigido celebrar este pleno para que, entre todos los grupos políticos, busquemos soluciones como sería el aumento del número de policías locales. Además, también queremos solicitar al Ministerio del Interior la dotación de más efectivos de la Guardia Civil en Vícar».

A su vez, la Ceballos indicó que «ya durante 2025, y gracias a la insistencia de Vox, se celebró una Junta Local de Seguridad en Vícar, donde se denunció el aumento de la criminalidad y la pasividad del Gobierno municipal del PSOE ante esto. Un año después nada ha cambiado y el número de delitos que se cometen en nuestro municipio sigue aumentando sin control».

La portavoz recordó que «actualmente solo tenemos 24 agentes de Policía Local, algo que no se corresponde con la ratio que haría falta por el número de habitantes que tiene Vícar». Y es que «el cuerpo de la Policía Local debería tener entre 45 y 60 agentes».

«Ahora mismo no tenemos los policías suficientes ni para que haya un solo coche patrullando las 24 horas, por lo que hay noches en las que no hay ninguna patrulla en las calles», señaló Ceballos. Lo que se suma a que «el número de agentes de la Guardia Civil tampoco haya subido y estén actuando tanto en Vícar como en La Mojonera, lo que supone un perjuicio para la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», concluyó Alejandra Ceballos.