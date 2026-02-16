«Queremos que sea atractiva la inversión en Vícar»

José Manuel Manzano (Vícar, 1976) es el portavoz del Partido Popular de Vícar. Este vicario, que cuenta con dos carreras universitarias (Ingeniería Técnica Agrícola e ... Ingeniería Agronómica) y un doctorado en Desarrollo Rural y Gestión Mediambiental, estudios realizados en la Universidad de Almería, entró en la política en 2018 debido a «la necesidad de que hubiera un Partido Popular que defendiera los intereses de los trabajadores, de los autónomos y de los vecinos en general» mostrando José Manuel que para él estar en política es una responsabilidad que asume «con la tranquilidad y con la convicción de entregar mi tiempo lo mejor que pueda para los vecinos de Vícar».

–¿Cómo ve los presupuestos de la localidad de este año 2026?

–Aún no están los presupuestos ni presentados y dudamos que estén elaborados. El gobierno municipal tiene mayoría y sin embargo, no ha elaborado todavía los presupuestos del Ayuntamiento. Aún así, por primera vez han aprobado la plantilla de trabajadores, la relación de puesto de trabajo (las responsabilidades que tiene cada puesto y las retribuciones) porque en estos años que han presentado presupuesto, siempre se lo hemos dicho, que por qué no tiene su relación de puesto de trabajo como tienen todos los ayuntamientos. Ha sido gracias a la presión del PP porque tradicionalmente han presentado unos presupuestos que tenían unas variaciones muy importantes, que en palabras de la portavoz del equipo de Gobierno, «es que el presupuesto estaba vivo». El presupuesto tenía una variación de un 10, un 15, un 20% muy alta y no atinaban ni a la de tres. No puede ser que haya unos presupuestos con tanta variación.

–¿Cuáles son las necesidades prioritarias de Vícar?

–El servicio público, que el equipo de Gobierno siempre está haciendo bandera de los servicios públicos, Pero vemos que es donde más está fallando el equipo de Gobierno precisamente es en ahí como es el mantenimiento de calles, de aceras, señalización, servicio de saneamiento, de abastecimiento de agua potable, iluminación. Otro tema principal es la seguridad, ya que es necesario ampliar la plantilla de agentes de Policía Local y Guardia Civil, porque es habitual que por las noches haya una patrulla de Policía Local ninguna. Para ir a poner una denuncia, por ejemplo, no hay una patrulla o si ocurre algo, tampoco la hay, tienen que tirar de la Guardia Civil, que está en mínimos históricos. Lo venimos denunciando siempre que podemos. Que falta gente de la Guardia Civil y falta gente de la Policía Local. Por otro lado, está el segmento de jóvenes y de mayores. En los mayores es importante contar con centros de tercera edad, que tenga unos salones y una cocina que estén en condiciones y que no esté cerrado, ya que la mayoría del tiempo lo están. En cuanto a los niños tenemos que hablar de los espacios deportivos, de los que dicen que hacen tanta gala y que tanto cuida a los niños, pero no hay una pista deportiva donde puedan ir a jugar libremente. Tienen que reservar, a través de una carta de pago y tampoco hay personas que abran por las tardes. Hay una pista de pádel en los Llanos de Vícar, otra en la Envía, que no hay casi nadie jugando, porque el sistema de reserva no funciona. En un club privado se hace la reserva a través de una aplicación y la gente juega y practica deporte. La realidad es que en Vícar las pistas están vacías.

–En municipios del Poniente están tratando temas relativos al POU y al PGOM, ¿tiene algún proyecto urbanístico para el municipio?

–Hay varias cosas pensadas, ya que buscamos revitalizar el municipio. Queremos que sea atractivo construir y atraer inversión a Vícar. Atraer vecinos, gente joven que desarrolle su familia, que tenga sus niños y con comercio, obras, industria que sea un polo de atracción para que la gente joven venga al municipio e invierta en el municipio y se desarrolle.

–¿Qué propuesta hacéis para potenciar la Cultural en Vícar?

–En Cultura estamos en una situación bastante precaria. Hace años se hacían conciertos importantes. En la actualidad tenemos el Hip Hop Street, que es un evento para el que viene público de fuera aunque no es un evento que atraiga mucho a los vecinos de Vícar. Me refiero a eventos como hacen otros municipio, como El Ejido, Roquetas o Almería, trayendo artistas de primer orden, pero para la gente de Vícar. Además, tenemos un teatro auditorio magnífico que hay que sacarle partido trayendo artistas importantes. Se pueden hacer muchas actividades en el auditorio: cine, teatro, música, espectáculos. Hay muchas cosas que se pueden hacer dentro del teatro, que prácticamente está vacío.

El Ejido tiene su Festival Internacional de Teatro, Roquetas tiene todos los fines de semana actividades y en verano 'A Pie de Calle'. ¿Qué tiene Vícar? No tiene nada. Lo único que tiene Vícar es la omnipresencia del alcalde y los concejales. Es el único artista que pasea por las calles. La gente quiere ver artistas, no quiere ver siempre los mismos. ¿Qué hay que pagar? Pues habrá que pagar un poco. Cuando vino Medina Azahara lo hicieron libre y costó un dinero al erario público, si la gente se gasta 3 o 5 euros tampoco es ninguna ruina, ¿no?

–¿Una recomendación de Vícar?

–Se aproxima la Semana Santa, que aquí se vive con mucha pasión y tenemos mucha gente detrás y además, que viene mucha gente de toda la provincia a ver también los pasos de Semana Santa de Vícar, donde tenemos dos salidas procesionales, el Jueves Santo y el Viernes Santo, que son muy bonitas. Les recomiendo a toda la gente que pueda venir a verlas que venga. Además, pertenezco a la Hermandad del Cristo de la Esperanza y a nuestra Señora de la Pasión, que para mí es un orgullo salir como costalero en la Semana Santa de Vícar.