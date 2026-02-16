Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz del PP de Vícar posa para IDEAL en el Bulevar. IDEAL

«Queremos que sea atractiva la inversión en Vícar»

El portavoz del PP vicario explica que necesidades considera prioritarias para el municipio, las dudas con el nuevo presupuesto, además de atraer más Cultura

Javier Cortés

Vícar

Lunes, 16 de febrero 2026, 09:24

Comenta

José Manuel Manzano (Vícar, 1976) es el portavoz del Partido Popular de Vícar. Este vicario, que cuenta con dos carreras universitarias (Ingeniería Técnica Agrícola e ... Ingeniería Agronómica) y un doctorado en Desarrollo Rural y Gestión Mediambiental, estudios realizados en la Universidad de Almería, entró en la política en 2018 debido a «la necesidad de que hubiera un Partido Popular que defendiera los intereses de los trabajadores, de los autónomos y de los vecinos en general» mostrando José Manuel que para él estar en política es una responsabilidad que asume «con la tranquilidad y con la convicción de entregar mi tiempo lo mejor que pueda para los vecinos de Vícar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Queremos que sea atractiva la inversión en Vícar»

«Queremos que sea atractiva la inversión en Vícar»