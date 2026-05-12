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Qiwi Fest llega a Vícar para revolucionar la música en directo

Una innovadora propuesta con Dj's nacionales y locales además de zona de tranquilidad, restauración y actividades en el Bulevar de la Paz

Un concierto celebrado en Vícar.
Un concierto celebrado en Vícar. (IDEAL)

Javier Cortés

Vícar

El próximo sábado 16 de mayo llegará a Vícar una innovadora propuesta de ocio y música sin precedentes en la provincia: Qiwi Fest. Se trata ... de toda una jornada repleta de actuaciones musicales, actividades, juegos y gastronomía que tendrá lugar en un espacio singular como es el Bulevar de la Paz.

Organizado por la promotora Qiwi Fest y en colaboración con el Área de Juventud del Ayuntamiento de Vícar, esta primera edición del festival subirá al escenario a dj's como De la Swing, JÖella Jackson, Félix, Bliezt, Sera de Villalta, Salvi Fernández, Crixx, Escanez, Iván de Diego, Larida y Mees. Un cartel con nombres de artistas referentes en el panorama nacional que también dará acogida a los talentos locales.

El festival promete entretenimiento ininterrumpido de doce de la mañana a doce de la noche con espacio para foodtrucks, música de animación y juegos como futbolín o beerpong, entre otros, hasta las cuatro de la tarde. A partir de ese momento darán comienzo las sesiones de Dj y actuaciones hasta el cierre de la edición.

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