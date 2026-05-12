Qiwi Fest llega a Vícar para revolucionar la música en directo

El próximo sábado 16 de mayo llegará a Vícar una innovadora propuesta de ocio y música sin precedentes en la provincia: Qiwi Fest. Se trata ... de toda una jornada repleta de actuaciones musicales, actividades, juegos y gastronomía que tendrá lugar en un espacio singular como es el Bulevar de la Paz.

Organizado por la promotora Qiwi Fest y en colaboración con el Área de Juventud del Ayuntamiento de Vícar, esta primera edición del festival subirá al escenario a dj's como De la Swing, JÖella Jackson, Félix, Bliezt, Sera de Villalta, Salvi Fernández, Crixx, Escanez, Iván de Diego, Larida y Mees. Un cartel con nombres de artistas referentes en el panorama nacional que también dará acogida a los talentos locales.

El festival promete entretenimiento ininterrumpido de doce de la mañana a doce de la noche con espacio para foodtrucks, música de animación y juegos como futbolín o beerpong, entre otros, hasta las cuatro de la tarde. A partir de ese momento darán comienzo las sesiones de Dj y actuaciones hasta el cierre de la edición.