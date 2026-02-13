Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, junto al subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín. IDEAL

El puesto de Experiencia INCIBE regresa a Vícar para enseñar a navegar con seguridad en la red

INCIBE pone a disposición de los usuarios de internet el servicio gratuito del 017 para resolver dudas sobre ciberseguridad

J. C.

Vícar

Viernes, 13 de febrero 2026, 19:36

Comenta

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha visitado este viernes, en el Teatro Auditorio de Vícar, la Experiencia INCIBE, impulsada por el ... Instituto Nacional de Ciberseguridad. En este recorrido, ha estado acompañado por el alcalde de esta localidad, Antonio Bonilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Descarrila el metro en la avenida Fernando de los Ríos; el servicio ya queda reestablecido
  2. 2

    Del Negratín al Quéntar: radiografía de los embalses de Granada
  3. 3 La nieve y un accidente complican el tráfico en la A-92, a la altura de Huétor Santillán
  4. 4 La Junta corta el acceso a la estación de Sierra Nevada por un deslizamiento en la carretera
  5. 5

    Se abalanza con su familia sobre los policías por recriminarle aparcar en carga y descarga en Iznalloz
  6. 6 Así va a llover y nevar en Granada este viernes y sábado
  7. 7 Rachas de más de 70 km/h en la capital y de 100 en la provincia provocan árboles caídos e incidencias
  8. 8 Acepta la prisión permanente el hombre que asesinó a su hermana embarazada y su sobrino de tres años en Las Gabias
  9. 9 Gran despliegue policial en Granada: caen cuatro pisos llenos de marihuana
  10. 10 Un camión choca contra un coche y colapsa la Circunvalación de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El puesto de Experiencia INCIBE regresa a Vícar para enseñar a navegar con seguridad en la red

El puesto de Experiencia INCIBE regresa a Vícar para enseñar a navegar con seguridad en la red