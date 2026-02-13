El puesto de Experiencia INCIBE regresa a Vícar para enseñar a navegar con seguridad en la red

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha visitado este viernes, en el Teatro Auditorio de Vícar, la Experiencia INCIBE, impulsada por el ... Instituto Nacional de Ciberseguridad. En este recorrido, ha estado acompañado por el alcalde de esta localidad, Antonio Bonilla.

La Experiencia INCIBE viaja por toda España de forma itinerante para, de manera lúdica y muy cercana, concienciar, educar, promover y divulgar la ciberseguridad entre todos los usuarios, desde familias y menores hasta público sénior y empresas. Según el informe anual sobre incidentes de ciberseguridad de INCIBE, en España se detectaron el año pasado más de 122.000 incidentes de ciberseguridad, un 26% más que en 2024.

El subdelegado ha destacado que «la revolución digital que estamos viviendo ofrece enormes oportunidades, pero también riesgos. A medida que aumentan los servicios y aplicaciones digitales, es cada vez más necesario aumentar la protección y la concienciación. El Instituto Nacional de Ciberseguridad es una herramienta muy potente que el Gobierno pone a disposición de toda la ciudadanía, personas y empresas y al que se puede consultar en cualquier momento a través de su servicio 017».

El 017, tu ayuda en ciberseguridad

INCIBE pone a disposición de los usuarios de Internet un servicio nacional, gratuito y confidencial con el objetivo de ayudarles a resolver problemas de ciberseguridad. El 017 atendió el año pasado 142.767 consultas, un 44,9% más que en 2024, a través de su teléfono, WhatsApp, Telegram, formulario web y atención presencial.

Un 49% fueron consultas preventivas, resolviendo dudas antes de que ocurrieran incidentes, mientras que el 51% fueron reactivas, ayudando a víctimas a mitigar daños una vez ocurrido el incidente.

A nivel nacional, las consultas más frecuentes por parte de la ciudadanía están relacionadas con la práctica del vishing, llamadas suplantando a entidades de diversa índole, como compañías energéticas, entidades bancarias y operadoras telefónicas, principalmente. También hay consultas relacionadas con la suplantación de identidad a través del robo de cuentas en aplicaciones y RRSS, vinculadas con compras fraudulentas.

En el caso de los menores destacan las consultas sobre privacidad y reputación online y, en segundo lugar, la suplantación de identidad, ambas vinculadas al robo de cuentas en RRSS (Instagram y WhatsApp, principalmente) que posteriormente se emplean como herramientas de manipulación contra la propia víctima.

En general, en las consultas de menores, se aprecia un incremento de las llamadas de adolescentes y de llamadas que solicitan información y asesoramiento, no solo consultas porque ya han sufrido algún tipo de ciberataque.

En cuanto a las empresas, la suplantación de identidad ha sido la temática de mayor relevancia durante el año, principalmente mediante el duplicado de las páginas web de empresas y la suplantación de sus RRSS.