Puebla de Vícar se prepara para sus Fiestas en honor a María Madre de la Iglesia

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, dio a conocer este viernes en detalle la programación de fiestas de Puebla de Vícar, que se vivirá con ... especial intensidad desde el jueves al domingo de la semana que viene, aunque el ambiente festivo ya se respira en el barrio con el inicio de los torneos deportivos en el Centro de la Tercera Edad y en el parque de la Iglesia con las competiciones de petanca , brisca, dominó y paulo.

Las fiestas de este año se celebran también, según destacó el alcalde en su saluda «coincidiendo con el XX Aniversario de la construcción del Gran Bulevar Ciudad de Vícar, una obra singular y de gran envergadura, realizada en un tiempo récord y que ha cambiado de forma sustancial la fisonomía de nuestro pueblo».

«Una gran avenida, concluye Bonilla, en torno a la cual discurre la vida de nuestro pueblo y que es la arteria principal que hace latir el corazón de Vícar», explicó el regidor municipal.

Como cada año, desde el área de Festejos del Ayuntamiento de Vícar se diseñó una amplia y variada programación que se extenderá hasta el domingo 21 de junio. Una programación con actividades para todos y donde habrá espacio para el ocio, la cultura, el recogimiento y también para la música y el baile.

Las fiestas tendrán un aperitivo el miércoles, con la III Tradicional Paella de Mayores, junto al Ayuntamiento de Vícar, que estará amenizada por el Dúo Reencuentro. Por su parte, la jornada del jueves estará centrada en las actuaciones musicales y de baile, pero con un espacio también para el deporte. Del primero pueden destacarse la Noche Joven con los DJs Snose/Dani BM y DJ Snose en la Plaza de la Libertad.

En cuanto al ámbito deportivo, durante la tarde-noche se disputarán el tercer y cuarto puesto y la gran final del Memorial Patricio López Antequera en la pista del CEIP Virgen de la Paz.

Como cada año, el fin de semana festivo comenzará el viernes con el tradicional chupinazo a las 13.30 horas seguido de la inauguración de la Feria de Mediodía y el ya clásico concurso de camisetas de grupo. La actuación de La Tribu Rock (15.30 horas junto al Ayuntamiento) amenizará la tarde para dar paso al Gran Desfile de Carrozas con Pasacalles con la participación de los grupos Shamballa y Kalesi, que partirá a las 20.30 horas desde el antiguo campo de fútbol. En cuanto a las noches de verbena, la Orquesta Azahara y DJ Felipe Rubio, amenizarán la del viernes mientras que Tentación y Millenium lo harán el sábado, y ya el domingo cerrarán las fiestas Pentagrama y el DJ Efe Jefe.

Destaca también la mañana del sábado con múltiples citas como el concurso 'Sandía Molona con más peso' a las 10:30 horas, entrega de trofeos de las fiestas y talleres permanentes a las 11.00 horas y exhibición de vehículos clásicos, también a las 11.00 horas. Todas ellas tienen lugar en la explanada, junto al Ayuntamiento siendo este enclave uno de los principales escenarios y punto de encuentro durante los festejos.

La música y el baile no faltarán el sábado con la actuación de música de los 90 con DJ Mara, y ya por la tarde con una exhibición de Vícar Baila, de baile moderno con Luz Pitirinova, Mar de Zumba y el Grupo Infantil Shamballa Producciones. Igual de animadas serán las actividades del domingo con una quedada MTB para hacer la denominada Ruta Carcauz, la fiesta de colores y fiesta de la espuma, animada con música de los 90 con el DJ Caprizo.

En cuanto al recinto ferial, todos los niños y niñas con discapacidad tendrán prioridad de acceso a las atracciones, previa solicitud aportando certificado del grado de discapacidad y habrá hora silenciosa en las atracciones de feria todos los días de 20.00 horas a 21.00 horas.

Asimismo, el Ayuntamiento dispuso un Punto Violeta para garantizar que los espacios festivos sean lugares seguros, y en los que el respeto permita a las mujeres disfrutar de la fiesta libres de acoso y de agresiones de carácter sexista.