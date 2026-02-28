Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En consonancia con las líneas de trabajo seguidas en ediciones anteriores, el plan de acción para este 2026 incluye medidas transversales. IDEAL

El proyecto integral de la comunidad gitana estrena curso con actividades de empleo

Vícar ·

A través de Servicios Sociales se trabaja con niños y adultos en áreas como la inserción laboral, el refuerzo escolar o la perspectiva de género, entre otras

J. C.

Vícar

Sábado, 28 de febrero 2026, 22:34

Comenta

El Ayuntamiento de Vícar, a través del Área de Servicios Sociales, puso en marcha una nueva edición del Programa Integral de comunidad gitana. Un programa ... que, extendiéndose a lo largo de 2026, vendrá a reafirmar el compromiso del Consistorio con la inclusión plena y la igualdad de oportunidades.

