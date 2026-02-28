El proyecto integral de la comunidad gitana estrena curso con actividades de empleo

El Ayuntamiento de Vícar, a través del Área de Servicios Sociales, puso en marcha una nueva edición del Programa Integral de comunidad gitana. Un programa ... que, extendiéndose a lo largo de 2026, vendrá a reafirmar el compromiso del Consistorio con la inclusión plena y la igualdad de oportunidades.

El Programa Integral de comunidad gitana cuenta ya con una amplia trayectoria en el municipio de Vícar. Desde las zonas con mayor número de este sector de población, el trabajo se centra en la inclusión y la equidad educativa, buscando combatir el fracaso escolar y fomentar la continuidad de los estudios secundarios de los niños y niñas.

En consonancia con las líneas de trabajo seguidas en ediciones anteriores, el plan de acción para este 2026 incluye medidas transversales como: Inclusión educativa, fortaleciendo la convivencia y la participación de la comunidad gitana en el ámbito escolar, facilitando el éxito educativo; perspectiva de género, visibilizando y fomentando el papel de la mujer gitana como transmisora de tradiciones y motor familiar; convivencia, reforzando el conocimiento mutuo y la participación ciudadana; empleo, impulsando medidas de inserción laboral y formación profesional, adaptadas a las necesidades actuales del mercado de trabajo, reduciendo la tasa de jóvenes sin estudios ni trabajo.

Entre los pilares principales del programa se destacan las clases de refuerzo escolar. Se trata de actividades extraescolares diseñadas para ayudar a los niños y niñas de las zonas de La Cimilla, La Lomilla y Las Cabañuelas para mejorar su rendimiento académico y consolidar conocimientos en áreas específicas, ofreciendo un tiempo de aprendizaje para repasar y profundizar en los contenidos del curso escolar.

Los horarios y lugares en los que se llevarán a cabo las distintas actividades del programa (horarios de mañana con adultos y horario de tardes con jóvenes y niños) serán los siguientes: En el módulo prefabricado de La Cimilla: Los lunes y jueves de 12:00 a 13:00 en horario de mañana y de 15:45 a 19:45 en horario de tarde. En el módulo prefabricado de La Lomilla: Los miércoles y viernes de 12.00 a 13:00 en horario de mañana y de 15:45 a 19:45 en horario de tarde. En la sala de usos múltiples de Las Cabañuelas: Los martes de 12:00 a 13:00 en horario de mañana y de 15:45 a 19:45 en horario de tarde.

Estas actividades se realizarán siguiendo los objetivos generales del Programa de Comunidad Gitana en el ámbito de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio 2026.