El Proyecto Guía incorpora sesiones de trabajo en los IES de Vícar para resolver conflictos

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, se mostró enormemente satisfecho por los resultados que está dando la puesta en marcha del el proyecto GUIA en ... los IES Villa de Vícar y Puebla de Vícar, y el CEIP Federico García Lorca, un programa que se gestiona desde la concejalía de Educación y los Servicios Sociales Comunitarios, de la mano de los propios IES y las asociaciones de padres y madres. Este proyecto trabaja con alumnos y alumnas afectados por medidas disciplinarias de suspensión del derecho de asistencia al centro educativo en Educación Secundaria obligatoria.

El regidor municipal, Antonio Bonilla, destacó la importancia de este programa, pues como subrayó «para nosotros como Ciudad Educadora, la Educación es fundamental y prioritaria, de ahí que sean muy necesario para dar respuesta y atender de una forma razonable y coherente aquellas situaciones en las que se producen conductas no adecuadas que puedan afectar a la dinámica de la convivencia del día a día de nuestros centros educativos».

Novedad

Como novedad, este año se están desarrollando charlas preventivas en los centros escolares para sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de respetar y preservar las normas de convivencia. Así y gracias al programa, durante los periodos en los que no hay alumnado afectado de expulsión, se acude a los centros para realizar sesiones de trabajo enfocadas a proporcionar herramientas sobre aspectos fundamentales en la vida de los centros, como regulación de emociones, resolución de conflictos o mecanismos para propiciar la cohesión de grupo en las aulas. En este sentido, hay que resaltar la colaboración de los centros, que son los que se encargan de seleccionar las clases que participan.

El proyecto GUIA tiene una amplia trayectoria en el municipio de Vícar y, a través de él, el Ayuntamiento pone a disposición de los alumnos un espacio ubicado en una de las aulas del Palacio de Deportes Ciudad de Vícar, equipado con material de aula, en un ámbito óptimo para el desarrollo adecuado del programa. La reactivación del programa se ha llevado a cabo tras constatar el éxito de ediciones anteriores y su importancia para abordar la resolución de problemas de convivencia en las aulas.