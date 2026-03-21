Promueven una plan de escolarización para el curso 2026/2027

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar puso en marcha una campaña de escolarización en el marco del Programa de Prevención, Seguimiento y ... Control del Absentismo Escolar. Una acción que se centra especialmente en las zonas de La Cimilla y La Lomilla coincidiendo con el plazo de presentación de solicitudes de admisión en centros públicos y concertados para el curso 2026-2027.

Para esta campaña se habilitaron espacios en los módulos prefabricados de ambas barriadas con el fin de acercar toda la información necesaria a las familias así como aclarar posibles dudas respecto a tramitación y fechas.

En este sentido, el plazo de presentación de dichas solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de marzo. Desde el Programa de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar se ofrece una atención personalizada con horario de martes y jueves de 08.00 horas a 15.15 horas en La Cimilla y los miércoles de 12.00 horas a 13.00 horas y de 16.00 horas a 20.00 horas en La Lomilla.

Funciones

También está disponible el teléfono de consulta 667607560. Dentro de las funciones que se realizan en estas citas se encuentran acciones como informar a las familias sobre los plazos de solicitud de plaza escolar para el curso 2026/2027, modelos de solicitud y documentos a aportar en los centros educativos tanto para alumnos ya matriculados como para los que solicitan plaza por primera vez.

Asimismo, también se encuentra el asesorar a las familias durante el proceso de matriculación con desplazamiento a las zonas en las que se necesite colaboración, si es necesario. Otras de las acciones es el trabajo de motivación a las familias con menores en edad escolar no obligatoria incentivando el acceso al sistema educativo desde edades tempranas. Esto favorece la adaptación de los niños y niñas así como su equiparación con el resto de estudiantes al llegar a Educación Primaria.

Además de estas prestaciones señaladas, desde el programa de intervención se desarrollarán charlas en distintas barriadas del municipio donde las familias puedan resolver dudas relacionadas con las aplicaciones y herramientas informáticas de las que disponen para la justificación de ausencias escolares, con el fin de que dichas faltas queden justificadas de manera correcta, acompañadas de la documentación requerida en cada caso.

Estas actividades se realizarán siguiendo los objetivos generales del Programa de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, así como para la atención del alumnado inmigrante para el curso 2025/2026 en el ámbito de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.