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Una clase en un centro educativo del municipio de Vícar. IDEAL

Promueven una plan de escolarización para el curso 2026/2027

Vícar ·

A través de la atención personalizada se acompaña a familias de La Lomilla y La Cimilla, con información y concienciación

J. C.

Vícar

Sábado, 21 de marzo 2026, 02:03

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El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar puso en marcha una campaña de escolarización en el marco del Programa de Prevención, Seguimiento y ... Control del Absentismo Escolar. Una acción que se centra especialmente en las zonas de La Cimilla y La Lomilla coincidiendo con el plazo de presentación de solicitudes de admisión en centros públicos y concertados para el curso 2026-2027.

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