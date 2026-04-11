El programa de prevención 'Vícar ante las drogas' llega a 385 niños
Dentro del programa Vícar ante las Drogas y los Cursos de Educación Vial
Javier Cortés
Vícar
Sábado, 11 de abril 2026, 21:04
El programa de prevención 'Vícar ante las drogas', que desde el año 2000 se viene realizando en el municipio con el objetivo de dar una ... respuesta más cercana a la juventud en relación al consumo de drogas, y que comenzó sus sesiones de este año el pasado día 25 de febrero, finalizando el pasado 25 de marzo, ha visto pasar por las aulas y la pista del Centro de Educación Vial de Vícar a un total de 385 alumnos pertenecientes a segundo curso de la ESO de los CEIP La canal, IES Puebla de Vícar, Federico García Lorca, IES Villa de Vícar y Félix Rodríguez de la Fuente.
El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha querido transmitir a los jóvenes de Vícar la importancia de la sensibilización a la hora de ponerse a los mandos de un vehículo y ha señalado que «para nosotros el objetivo prioritario es trabajar la prevención, a través de la formación, la información y la sensibilización».
La actividad formativa se ha centrado en el trabajo teórico en el aula de formación acerca de la concienciación sobre los efectos del alcohol y las drogas en la conducción y en el organismo, especialmente en edades tempranas, así como las sanciones que conlleva el consumo de alcohol al volante y el consumo y tenencia de drogas en la vía pública.
Los alumnos han podido conocer también cómo se realizan las pruebas con el etilómetro y con el kit de detección de drogas y han comprobado con las gafas simuladas cuales los efectos que producen alcohol y drogas en la visión. Ya en la pista de tráfico los alumnos han realizado una conducción para trabajar las normas de tráfico, como usuario de la VMP y también con las bicicletas y karst.
El alcalde, que valora muy positivamente el desarrollo del programa 'Vícar entre las drogas' a lo largo de los últimos años veintiséis años, recuerda que el principal objetivo de estas actividades «es prevenir el uso y abuso de sustancias y otras adicciones futuras en menores, jóvenes y adolescentes, fomentando el uso responsable y los factores de protección».
El programa Vícar ante las Drogas es un programa subvencionado al 50 por ciento por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Vícar y que cuenta además con el apoyo y colaboración técnica del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones de Almería.
Una vez concluidas las sesiones de Vícar ante las Drogas, el programa de Educación Vial se ha abierto a la participación de centros escolares de otros municipios. En total serán cerca de una veintena de sesiones para alumnos de colegios de Alhama de Almería, Roquetas de Mar, El Ejido, o Dalías. Serán en total unos 860 alumnos en una actividad que incluye también junto a la parte teórica en el aula, sesiones prácticas en la pista de tráfico.
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