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Escolares prestan atención a la temática. IDEAL

El programa de prevención 'Vícar ante las drogas' llega a 385 niños

Dentro del programa Vícar ante las Drogas y los Cursos de Educación Vial

Javier Cortés

Vícar

Sábado, 11 de abril 2026, 21:04

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El programa de prevención 'Vícar ante las drogas', que desde el año 2000 se viene realizando en el municipio con el objetivo de dar una ... respuesta más cercana a la juventud en relación al consumo de drogas, y que comenzó sus sesiones de este año el pasado día 25 de febrero, finalizando el pasado 25 de marzo, ha visto pasar por las aulas y la pista del Centro de Educación Vial de Vícar a un total de 385 alumnos pertenecientes a segundo curso de la ESO de los CEIP La canal, IES Puebla de Vícar, Federico García Lorca, IES Villa de Vícar y Félix Rodríguez de la Fuente.

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El programa de prevención &#039;Vícar ante las drogas&#039; llega a 385 niños