El programa de prevención 'Vícar ante las drogas' llega a 385 niños

El programa de prevención 'Vícar ante las drogas', que desde el año 2000 se viene realizando en el municipio con el objetivo de dar una ... respuesta más cercana a la juventud en relación al consumo de drogas, y que comenzó sus sesiones de este año el pasado día 25 de febrero, finalizando el pasado 25 de marzo, ha visto pasar por las aulas y la pista del Centro de Educación Vial de Vícar a un total de 385 alumnos pertenecientes a segundo curso de la ESO de los CEIP La canal, IES Puebla de Vícar, Federico García Lorca, IES Villa de Vícar y Félix Rodríguez de la Fuente.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha querido transmitir a los jóvenes de Vícar la importancia de la sensibilización a la hora de ponerse a los mandos de un vehículo y ha señalado que «para nosotros el objetivo prioritario es trabajar la prevención, a través de la formación, la información y la sensibilización».

La actividad formativa se ha centrado en el trabajo teórico en el aula de formación acerca de la concienciación sobre los efectos del alcohol y las drogas en la conducción y en el organismo, especialmente en edades tempranas, así como las sanciones que conlleva el consumo de alcohol al volante y el consumo y tenencia de drogas en la vía pública.

Los alumnos han podido conocer también cómo se realizan las pruebas con el etilómetro y con el kit de detección de drogas y han comprobado con las gafas simuladas cuales los efectos que producen alcohol y drogas en la visión. Ya en la pista de tráfico los alumnos han realizado una conducción para trabajar las normas de tráfico, como usuario de la VMP y también con las bicicletas y karst.

El alcalde, que valora muy positivamente el desarrollo del programa 'Vícar entre las drogas' a lo largo de los últimos años veintiséis años, recuerda que el principal objetivo de estas actividades «es prevenir el uso y abuso de sustancias y otras adicciones futuras en menores, jóvenes y adolescentes, fomentando el uso responsable y los factores de protección».

El programa Vícar ante las Drogas es un programa subvencionado al 50 por ciento por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Vícar y que cuenta además con el apoyo y colaboración técnica del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones de Almería.

Una vez concluidas las sesiones de Vícar ante las Drogas, el programa de Educación Vial se ha abierto a la participación de centros escolares de otros municipios. En total serán cerca de una veintena de sesiones para alumnos de colegios de Alhama de Almería, Roquetas de Mar, El Ejido, o Dalías. Serán en total unos 860 alumnos en una actividad que incluye también junto a la parte teórica en el aula, sesiones prácticas en la pista de tráfico.