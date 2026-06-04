El programa Eracis+ concluye su ciclo de talleres de salud

El municipio de Vícar encara la recta final de su programa de bienestar social con las últimas sesiones del ciclo de talleres de salud comunitaria, ... una iniciativa organizada por el programa SAMI del Ayuntamiento de Vícar (Servicio de Atención y Mediación Intercultural).

Este ciclo, abierto a toda la población del municipio pero con un interés y enfoque especial en las mujeres y las personas en situación de vulnerabilidad, llega a su fin este mes de junio tras cuatro meses de actividad formativa. Las sesiones, impartidas por la enfermera comunitaria, sirvieron para derribar barreras idiomáticas, culturales o de desconocimiento del sistema sanitario español.

Para el éxito y desarrollo de este proyecto fue fundamental la estrecha colaboración y el trabajo conjunto con el equipo ERACIS+ de la entidad local y con las entidades que integran el programa en el municipio: Engloba, Inserta Andalucía, Innova Almería, Humanitarios sin Fronteras, Codenaf y Protegidas, las cuales resultaron piezas clave para conectar el programa con la ciudadanía y canalizar la asistencia de los participantes.

El ciclo formativo se estructuró en cuatro grandes bloques temáticos desde su arranque en primavera; arrancando en el mes de marzo con Primeros Auxilios; en Abril con Salud Doméstica y Autocuidado; Salud Ginecológica y Sexual, en mayo; y ya en este mes de junio con Salud Mental y Bienestar Emocional.

Con la finalización de este programa, Vícar consolida su estrategia para acercar la sanidad a todos los vecinos, prestando especial apoyo a quienes sufren mayor riesgo de exclusión. El trabajo del programa SAMI y la labor de la enfermera comunitaria, sumados a la sólida red social de ERACIS+, funcionaron como un puente humano esencial. Esta unión logró que toda la ciudadanía, y especialmente las mujeres del municipio, conozcan y utilicen con confianza los recursos de la sanidad pública y preventiva.

Esta acción, promovida por el equipo ERACIS+ Vícar, se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es.