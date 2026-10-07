El programa de Envejecimiento Activo estrena curso en Vícar

Con la llegada del mes de octubre comienzan los cursos de Envejecimiento Activo que cada año ofertan cientos de plazas para la realización de talleres ... en Vícar.

Se trata de un programa puesto en marcha por el Ayuntamiento de Vícar, a través del área de Bienestar Social y dirigido al colectivo de mayores. «Nuestro objetivo es ofrecer actividades de ocio, entretenimiento y autocuidado de calidad para esas personas que tanto han aportado a nuestra sociedad», argumentó el regidor municipal, Antonio Bonilla, el pasado día 1 con motivo de la celebración del Día Mundial de las Personas Mayores.

Precisamente, el mismo día 1 dieron comienzo dichas actividades y que se extenderán hasta el mes de junio. Como novedad, este año se incorpora zumba gold como una nueva propuesta de manera que la cartera de talleres queda compuesta por: gerontogimnasia, talleres de memoria, manualidades, sevillanas y flamenco y zumba gold.

En cuanto al lugar de impartición, el programa de Envejecimiento Activo llega a todos los barrios del municipio promoviendo así un estilo de vida más saludable, en movimiento y junto a otras personas. Asimismo, existen diferentes turnos y horarios procurando llegar al máximo de usuarios posibles.

Aunque algunas de las clases comenzasen el pasado jueves día 1 de octubre, las inscripciones permanecen abiertas directamente a través del lugar donde se realiza cada uno de los talleres o actividades. Para más información respecto a horarios o ubicaciones, las personas interesadas pueden acudir a la Oficina de Atención al Mayor en el Centro Social de Las Cabañuelas, en la Plaza Cervantes o a través del número de teléfono 691 34 45 07 y en la página web del Ayuntamiento de Vícar.