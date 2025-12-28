El programa de la comunidad gitana de Vícar celebra su clausura con ambiente navideño

Con la llegada de la época navideña, el Área de Servicios Sociales a través de su Programa de Comunidad Gitana celebró su clausura en las ... barriadas de La Cimilla y La Lomilla respectivamente con una convivencia y un recital de villancicos preparados durante todo el mes de diciembre.

En el cierre de esta edición que volvió a consolidarse como una de las propuestas más esperadas por los más pequeños de estas barriadas, estuvieron presentes los concejales de Servicios Sociales, Almudena Jiménez Jiménez, y Cristian Díaz Cárdenas, quienes quisieron compartir la convivencia con los más pequeños durante estas dos jornadas, y mostrarles su apoyo, motivación y cariño por su participación, disposición, entusiasmo y creatividad demostrados a lo largo del desarrollo del Programa.

Este es un programa por el que apuesta cada año el Área de Servicios Sociales, iniciativa municipal destinada a los menores de los barrios de La Cimilla, Las Cabañuelas y La Lomilla, que permite a sus participantes adquirir una experiencia enriquecedora en cuanto a la prevención de ciertos hábitos y el fortalecimiento de algunas habilidades.

Un programa que, desde un principio, supo identificar necesidades para posteriormente proponer soluciones dando una respuesta eficaz a esas necesidades emergentes.

El equipo de profesionales implicados en el programa mostró su satisfacción con la respuesta de la comunidad a la que va dirigido, ya que no solo se trata de un espacio en el que se proyectan ideas, sino en él que se llevan a cabo acciones que benefician directamente a los participantes.

Tras tres meses de dedicación se anuncia una exitosa culminación del Programa de Comunidad Gitana, sentando las bases para el futuro del Programa el próximo año, dando paso a una nueva etapa que dará continuidad tras las vacaciones de Navidad.

El equipo del programa de comunidad gitana agradece el esfuerzo colectivo de quienes hacen posible que continúe desarrollando unas actividades que se realizan siguiendo los objetivos generales del Programa de Comunidad Gitana en el municipio de Vícar.