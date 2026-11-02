El programa de comunidad gitana acerca a las familias el patrimonio histótico de Vícar

Los usuarios del programa integral de comunidad gitana de Vícar participaron en una nueva edición de Conoce tu Pueblo para descubrir un poco más el ... patrimonio local. De esta forma, varias familias de las barriadas de La Lomilla y La Cimilla emprendieron este jueves día 29 de octubre una excursión con destino a la Villa de Vícar.

Allí pudieron recorrer sus encantadoras calles, plazas y rincones más icónicos, todos ellos ornamentados con multitud de murales y grafitis que cada año contribuyen al embellecimiento de la Villa con motivo de la celebración de Paseando entre Velas.

Este museo al aire libre no dejó indiferentes a los participantes, que disfrutaron especialmente con la temática oriental de la última edición. Asimismo, visitaron los espacios patrimoniales e históricos más destacados de este enclave como la Iglesia-fortaleza o el lavadero.

Finalmente, la jornada concluyó con una merienda saludable donde las familias y, especialmente los más pequeños, disfrutaron de una pausa para la convivencia y la puesta en común de todo lo aprendido durante el día.

El programa Conoce tu pueblo es una iniciativa educativa, cultural y turística impulsada por el Ayuntamiento de Vícar que acerca su legado histórico, cultural e hidráulico a la población, especialmente a la comunidad escolar.

Esta sesión de trabajo se realizó siguiendo los objetivos generales del programa de comunidad gitana en el ámbito de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio 2026.