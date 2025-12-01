Los profesionales de ERACIS y Servicios Sociales en Vícar se forman para combatir rumores y prejuicios

El equipo ERACIS+, junto con los compañeros de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Vícar, ha completado esta pasada semana la formación impartida por la ... Asociación Almería Acoge en el marco del proyecto Stop Rumores, destinada a la sensibilización como Agentes de Convivencia. La iniciativa ha proporcionado un espacio de reflexión y aprendizaje sobre prejuicios, estereotipos y generalizaciones, haciendo especial hincapié en los rumores y noticias no veraces que pueden dificultar la labor de los profesionales en su trabajo diario.

El objetivo principal de esta formación ha sido dotar a los profesionales de herramientas para identificar los prejuicios a los que se enfrentan las personas en su entorno y trasladar esta información a la Agencia Central de Stop Rumores, con el fin de elaborar estrategias eficaces que contribuyan a mejorar la convivencia y la atención en el territorio. La formación se ha desarrollado en dos talleres de aproximadamente dos horas cada uno.

En el primer taller, se trabajó mediante presentaciones y dinámicas sobre los rumores en general y se recogió información directamente de los participantes sobre los rumores que detectan en su trabajo diario. En el segundo taller, la Federación Andalucía Acoge recopiló la información aportada por los participantes para contrastarla con datos veraces y actualizados, facilitando herramientas y estrategias para abordar estos rumores en la práctica profesional.

Con la participación de un total de 13 profesionales, esta acción ha permitido reforzar la capacidad del equipo para identificar y contrarrestar rumores y estereotipos, consolidando un enfoque de trabajo más inclusivo, consciente y eficaz en el territorio de Vícar, con la ciudadanía como protagonista en la construcción de una convivencia positiva y respetuosa.

Esta acción promovida por el equipo ERACIS+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es