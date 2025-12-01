Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Uno de los talleres impartidos en Vícar sobre esta temática. IDEAL

Los profesionales de ERACIS y Servicios Sociales en Vícar se forman para combatir rumores y prejuicios

La iniciativa proporciona un espacio de reflexión sobre esta temática a Servicios Sociales y profesionales de ERACIS

J. C.

Vícar

Lunes, 1 de diciembre 2025, 02:02

El equipo ERACIS+, junto con los compañeros de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Vícar, ha completado esta pasada semana la formación impartida por la ... Asociación Almería Acoge en el marco del proyecto Stop Rumores, destinada a la sensibilización como Agentes de Convivencia. La iniciativa ha proporcionado un espacio de reflexión y aprendizaje sobre prejuicios, estereotipos y generalizaciones, haciendo especial hincapié en los rumores y noticias no veraces que pueden dificultar la labor de los profesionales en su trabajo diario.

