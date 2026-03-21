«El presupuesto de 2026 constata la parálisis del Gobierno municipal de Vícar»

Los populares votaron en contra de los presupuestos durante la celebración del Pleno «porque no se mejora en seguridad lo suficiente, en un incremento de ... la policía local», para José Manuel Manzano, portavoz del PP de Vícar, ya que «los robos, el vandalismo, las ocupaciones, la seguridad vial y VMP se han convertido en el primer problema de los vecinos».

La promoción de vivienda pública es otra preocupación de los jóvenes, en palabras de Manzano, ya que «los jóvenes no pueden acceder fácilmente a la vivienda y hace falta una política activa para mejorar el acceso a la vivienda»; también la limpieza, desinfección y desinsectación del municipio junto con la mejora de las aceras del municipio y de la iluminación han sido reivindicadas por los populares, debido a que «para caminar por Vícar hay que sortear obstáculos por aceras y calles, las caídas están a la orden del día», o el asfaltado de caminos rurales, «nuestros agricultores necesitan de unas vías de comunicación en condiciones».

Por último, los populares denunciaron una presión fiscal elevada que no se corresponde con los servicios prestados, según denuncia Manzano, puesto que «tenemos el IBI más alto de la provincia, pagamos el agua más cara que nadie a pesar de su procedencia de los acuiferos, se nos subió el recibo en más del 50% con la excusa de que era agua de la desaladora, y, sin embargo, es mayoritariamente de acuiferos, continuamos con cortes de agua, baja calidad del suministro y falta de presión de servicio, una situación de tal presión fiscal, que ha conducido a un incremento de la morosidad en el pago de los recibos en cuatro millones de euros anuales».

El pleno de Vícar aprobó el presupuesto de 2026 con cinco meses de retraso. A su vez, los socialistas levantaron la mano en favor de la aprobación del presupuesto de 2026 a pesar de que el portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Manzano, detectó y denunció varias irregularidades «que anulan el presupuesto y lo deberían enviar a un nuevo estudio, unas irregularidades detectadas en cantidades diferentes para las mismas partidas presupuestarias, en total 44 partidas, relativas a retribuciones y seguridad social de los trabajadores municipales».

En palabras de Manzano «este presupuesto no se sostiene ni en el papel, es una auténtica tomadura de pelo y pone de manifiesto el autoritarismo del regidor al intentar colar un presupuesto erróneo a los vecinos de Vícar».

Un presupuesto que por primera vez cuenta con el aumento de 7,9 millones de euros debido a las transferencias procedentes de la Junta de Andalucía y de fondos de la Unión Europea, «que se ve ensombrecido con el intento de ocultar partidas de gasto, así es imposible aprobar nada», denunció Manzano.

Y es que la Junta tiene previsto incrementar el presupuesto en servicios sociales e igualdad, programas de empleo y formación, educación y ERACIS en casi dos millones de euros, un incremento respecto a 2025 del 53%. Los fondos Feder de la UE, por otro lado, tienen previsto que lleguen cuatro millones de euros que se destinarán a la mejora de la eficiencia energética.

«tenemos que congratularnos que tanto para Junta como para la Unión Europea nuestro municipio esté presente en la agenda pública de mejora de la protección social, educación, empleo y formación y de la mejora de la eficiencia energética en los espacios públicos», asegura José Manuel.