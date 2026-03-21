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El portavoz del Partido Popular de Vícar, José Manuel Manzano. IDEAL

«El presupuesto de 2026 constata la parálisis del Gobierno municipal de Vícar»

En palabras de José Manuel Manzano, portavoz del PP de Vícar «este presupuesto no se sostiene ni en el papel, es una auténtica tomadura de pelo y pone de manifiesto el autoritarismo del regidor al intentar colar un presupuesto erróneo a los vecinos de Vícar»

J. Cortés

Vicar

Sábado, 21 de marzo 2026, 00:30

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Los populares votaron en contra de los presupuestos durante la celebración del Pleno «porque no se mejora en seguridad lo suficiente, en un incremento de ... la policía local», para José Manuel Manzano, portavoz del PP de Vícar, ya que «los robos, el vandalismo, las ocupaciones, la seguridad vial y VMP se han convertido en el primer problema de los vecinos».

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