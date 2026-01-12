Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del cartel realizado por el artista vicario Carlos Romeo. IDEAL

Preparan la nueva edición del Hip Hop Street Vícar de este nuevo año 2026

La cita musical será el próximo 17 de enero

J. C.

Vícar

Lunes, 12 de enero 2026, 17:39

Comenta

El municipio de Vícar ya se va preparando para uno de los grandes acontecimientos musicales del año: el próximo sábado 17 de enero llega 'Hip ... Hop Street Vícar' que hará que el municipio se convierta un año más en la capital de la cultura urbana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un camión ocupa la A-92 desde hace un mes porque su conductor no quiere recuperarlo
  2. 2 Multitudinaria pelea entre juveniles en el fútbol base de Granada
  3. 3

    Endesa alerta a sus clientes del robo de datos, incluidos los bancarios
  4. 4 Buscan candidatos en Granada para trabajar en Zara, Pull
  5. 5

    165 propietarios resolverán el futuro turístico de Playa Granada después de dos décadas
  6. 6 El correo que ha mandado Endesa a miles de clientes tras el robo de datos bancarios
  7. 7 A la venta en Granada por cinco millones de euros un carmen con vistas espectaculares y casa de invitados
  8. 8 Atropella a un guardia civil en la A-92 al saltarse un control y se da a la fuga
  9. 9 El aceite de oliva que un experto de Granada pide evitar: «No es lo mismo, pero interesa que lo parezca»
  10. 10 El centro de entrenamiento personal que mejora la salud de los granadinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Preparan la nueva edición del Hip Hop Street Vícar de este nuevo año 2026

Preparan la nueva edición del Hip Hop Street Vícar de este nuevo año 2026