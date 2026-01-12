Preparan la nueva edición del Hip Hop Street Vícar de este nuevo año 2026

El municipio de Vícar ya se va preparando para uno de los grandes acontecimientos musicales del año: el próximo sábado 17 de enero llega 'Hip ... Hop Street Vícar' que hará que el municipio se convierta un año más en la capital de la cultura urbana.

Será una jornada de cultura urbana con disciplinas artísticas y deportivas como breaking, graffiti, freestyle, BMX, basket 3x3, y conciertos de rap. En cuanto a los conciertos en directo, este año se verá en el escenario el rap combativo la hispano argentina, Sofía Gabanna, a los murcianos Piezas & Jayder, y al valenciano de origen africano, Erick Hervé.

El alcalde, Antonio Bonilla, destacó que «Vícar volverá a convertirse en el epicentro de la cultura urbana en esta cita, plenamente consolidada, que sitúa desde hace 21 años a nuestro municipio como un referente en acciones a favor de la juventud».

Vícar, como Ciudad Amiga de la Infancia, cuenta también con los niños en todas sus actividades buscando siempre la mayor proyección de futuro. Por ello y por tercera vez en el festival, se van a desarrollar una serie de actividades dentro de la programación dirigidas a un público infantil y familiar con una versión de Hip Hop Street Vícar 'mini', que incluye iniciación al skateboard, talleres culturales de poesía, lettering y dibujo, además de muchas sorpresas para los asistentes, y que tendrán lugar en sesión matinal en la Plaza Anfiteatro de La Gangosa.

Habrá dos zonas diferenciadas, albergando actividades distintas y a pocos metros de distancia: Por un lado un Escenario Musical y Deportivo, una exhibición de BMX, la batalla freestyle, conciertos, skateboard y graffiti en la Plaza Anfiteatro de La Gangosa; y por otro lado una zona Breakdance en el Pabellón de Deportes con el 'Campeonato Internacional Duelo en el Desierto', que este año alcanza su XX aniversario, y la competición de Basket 3X3.

Asimismo, el cartel del Festival es obra un año más del artista vicario Carlos Romeo, diseñador gráfico y fotógrafo, titulado en desarrollo de aplicaciones.