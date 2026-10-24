El PP de Vícar reclama más seguridad y vigilancia en los accesos a los colegios

El Grupo Municipal del Partido Popular de Vícar, a través de su portavoz, José Manuel Manzano Rodríguez, reclama al Ayuntamiento una mayor vigilancia y control ... en los accesos a los centros educativos del municipio ante los comportamientos poco cívicos que, según denuncia, se producen durante los horarios de entrada y salida del alumnado.

Manzano considera necesario reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la seguridad de los escolares y sus familias, así como favorecer una convivencia adecuada en los entornos educativos.

En este sentido, el portavoz popular advierte de la necesidad de actuar frente a las conductas incívicas que se producen en estos momentos de gran afluencia de personas y vehículos, y reclama una mayor implicación de las autoridades competentes para prevenir situaciones de riesgo y garantizar el respeto a las normas de convivencia y seguridad vial.

Más vigilancia y medidas de seguridad en el CEIP Blas Infante

Esta preocupación se recoge también en una de las dos mociones impulsadas por el Grupo Municipal Popular, centrada en mejorar la seguridad vial en los accesos al CEIP Blas Infante, especialmente en Camino Real y calle Aguamarina.

Manzano advierte de que la presencia de Policía Local para regular el tráfico no está garantizada durante los cinco días lectivos de la semana debido a la disponibilidad de efectivos. Según recoge la moción, hay semanas en las que los agentes solo pueden acudir uno o dos días y tampoco siempre resulta posible vigilar simultáneamente las dos entradas del colegio.

Ante esta situación, los populares reclaman reforzar la vigilancia durante los horarios de entrada y salida y adoptar medidas permanentes que permitan reducir la velocidad de los vehículos y mejorar la seguridad de los menores.

La propuesta solicita un estudio técnico para valorar la instalación de pasos de peatones sobreelevados, resaltos y bandas de alerta en Camino Real y calle Aguamarina. También plantea revisar la señalización, la iluminación y la visibilidad de los cruces, así como establecer un calendario para ejecutar las actuaciones que resulten viables.

El PP considera fundamental contar con la colaboración de la dirección del centro y de las familias para identificar los puntos de mayor riesgo y mejorar las condiciones de seguridad. «No debemos esperar a que se produzca un accidente para adoptar medidas destinadas a evitarlo», recoge la moción presentada por Manzano.

«Vícar Fácil», una apuesta por la accesibilidad cognitiva

La segunda moción presentada por el Grupo Municipal Popular propone la creación del programa «Vícar Fácil: un municipio que todos podemos entender», destinado a eliminar progresivamente las barreras cognitivas en edificios, instalaciones y espacios públicos.

La iniciativa contempla la instalación de pictogramas, flechas, símbolos y señalización sencilla para facilitar la orientación hacia colegios, centros de salud, instalaciones deportivas, bibliotecas, parques y otros servicios municipales.

También propone adaptar la señalización interior de los edificios públicos, incorporar información en lectura fácil, estudiar la elaboración de un mapa accesible del municipio e instalar secuencias de pictogramas en determinados pasos de peatones próximos a centros educativos y zonas infantiles.

Estas actuaciones están especialmente dirigidas a personas con discapacidad intelectual, personas con autismo, mayores y ciudadanos con dificultades de comprensión u orientación, aunque sus beneficios podrían extenderse al conjunto de la población.

Manzano plantea iniciar el programa con una experiencia piloto y extenderlo progresivamente al resto del municipio, contando con asociaciones, familias y profesionales especializados.

Manzano reclama mayor atención a la seguridad y convivencia en los espacios públicos

El portavoz del Grupo Municipal Popular insiste en la necesidad de que el Ayuntamiento preste especial atención a los entornos escolares, tanto desde el punto de vista de la seguridad vial como del comportamiento cívico.

Para Manzano, es necesario reforzar la vigilancia de las autoridades en los momentos de entrada y salida de los colegios, prevenir conductas incívicas y garantizar que los menores y sus familias puedan acceder a los centros educativos en condiciones de seguridad.

Al mismo tiempo, defiende que el municipio debe avanzar en accesibilidad, eliminando no solo las barreras físicas, sino también aquellas que dificultan la comprensión y utilización de los servicios públicos.

Con estas iniciativas, el Grupo Municipal Popular solicita actuaciones concretas para mejorar la seguridad, la convivencia y la accesibilidad en Vícar, poniendo especial atención en la protección de los escolares y en las necesidades cotidianas de los vecinos.