El PP de Vícar llevará en su programa agilizar los trámites para abrir nuevos negocios

El Partido Popular de Vícar incorporará a su próximo programa electoral una propuesta para agilizar, simplificar y modernizar los trámites administrativos relacionados con la apertura ... de nuevos establecimientos comerciales y actividades empresariales en el municipio. La iniciativa pretende facilitar la puesta en marcha de negocios, favorecer la inversión privada y contribuir a la dinamización económica de los distintos barrios y núcleos de población de Vícar.

José Manuel Manzano, representante del Partido Popular de Vícar, ha destacado la importancia que tienen los pequeños establecimientos, los autónomos y las empresas familiares en la vida cotidiana del municipio, tanto por su contribución a la economía como por su papel en la convivencia y las relaciones sociales.

«El comercio local da vida a nuestras calles y es el corazón que late al ritmo de la sociedad», ha señalado Manzano, poniendo en valor a quienes cada día levantan la persiana de sus establecimientos, atienden a sus vecinos, generan puestos de trabajo y contribuyen al desarrollo de Vícar.

Desde el Partido Popular consideran que el impulso del comercio local debe convertirse en una prioridad de la política municipal, especialmente en un contexto en el que emprender supone asumir importantes esfuerzos económicos, personales y familiares. Por ello, defienden que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de facilitar la actividad económica, eliminando aquellas cargas burocráticas que resulten innecesarias y ofreciendo procedimientos claros, transparentes y accesibles.

Un Ayuntamiento que facilite la iniciativa empresarial

La propuesta que el PP de Vícar incorporará a su programa electoral parte de una premisa: el Ayuntamiento debe ser un aliado de quienes desean emprender, invertir y desarrollar una actividad económica en el municipio.

Para ello, los populares plantean revisar los procedimientos administrativos municipales relacionados con la apertura de establecimientos, identificar posibles duplicidades, mejorar la coordinación entre las distintas áreas técnicas y reducir los tiempos de tramitación en aquellos procedimientos que requieran autorización previa.

Asimismo, apuestan por potenciar los mecanismos de declaración responsable y comunicación previa en los supuestos permitidos por la legislación vigente, de manera que los emprendedores puedan iniciar sus actividades sin tener que afrontar esperas administrativas que no estén legalmente justificadas.

El Partido Popular recuerda que existen diferencias importantes entre los procedimientos y tiempos de tramitación de los distintos ayuntamientos, por lo que considera necesario aprovechar las posibilidades que ofrece la normativa para hacer de Vícar un municipio más competitivo y atractivo para la implantación de negocios.

En este sentido, la formación sostiene que la agilidad administrativa puede convertirse en una herramienta de desarrollo económico local, ya que una tramitación más sencilla permite reducir costes, mejorar la planificación de las inversiones y ofrecer mayor certidumbre a los emprendedores.

Menos burocracia, más oportunidades para emprender

Entre las medidas que el Partido Popular de Vícar propone estudiar se encuentran la creación de un sistema de atención y acompañamiento al emprendedor, la mejora de los canales de información municipal y el impulso de herramientas digitales que permitan conocer los requisitos de cada actividad, presentar documentación y consultar el estado de los expedientes.

El objetivo es que cualquier persona interesada en abrir un comercio, una oficina, un establecimiento de servicios o una pequeña empresa pueda conocer desde el primer momento qué documentación necesita, qué procedimiento debe seguir y cuáles son los plazos legales aplicables.

Los populares consideran especialmente importante evitar que los emprendedores tengan que desplazarse reiteradamente a las dependencias municipales o presentar documentación que ya obre en poder de la Administración, siempre de acuerdo con las garantías y procedimientos establecidos por la legislación.

Además, proponen reforzar la coordinación entre los servicios municipales implicados en la tramitación de actividades económicas, para evitar retrasos derivados de la falta de comunicación entre departamentos y favorecer una gestión más eficiente de los expedientes.

Estas medidas se plantean sin renunciar a los controles necesarios en materia de seguridad, accesibilidad, urbanismo, protección ambiental y convivencia ciudadana. Para el PP de Vícar, simplificar la Administración no significa reducir las garantías legales, sino organizar mejor los recursos públicos y ofrecer un servicio municipal más eficaz.

El comercio de proximidad como motor de nuestros barrios

José Manuel Manzano considera que hablar de comercio local es hablar también del modelo de municipio que se quiere construir para el futuro.

Los establecimientos de proximidad no solamente proporcionan productos y servicios, sino que generan movimiento en las calles, contribuyen a mantener vivos los barrios, crean relaciones de confianza entre comerciantes y clientes y favorecen la actividad de otros negocios del entorno.

Una nueva tienda, una cafetería, una peluquería, un taller o cualquier pequeña actividad empresarial representa una oportunidad para ocupar locales disponibles, atraer consumidores, generar empleo y consolidar espacios de encuentro para los vecinos.

Desde el Partido Popular de Vícar defienden que una calle con comercios abiertos es una calle con actividad, oportunidades y vida, y que favorecer la continuidad de los negocios existentes y la llegada de nuevas iniciativas empresariales debe formar parte de una estrategia municipal de desarrollo económico.

La formación considera igualmente necesario prestar atención a las dificultades de los pequeños empresarios que desean ampliar sus instalaciones, modernizar sus establecimientos o adaptar sus negocios a nuevas actividades, para que puedan realizar estas actuaciones con información clara y el acompañamiento administrativo adecuado.

Para Manzano, el compromiso con el comercio de proximidad debe ir más allá de las campañas puntuales de promoción comercial y traducirse en medidas concretas que mejoren las condiciones en las que trabajan los autónomos y empresarios del municipio.

Crear las condiciones para generar empleo y atraer inversiones

El Partido Popular vincula esta propuesta con una visión más amplia del desarrollo económico de Vícar, basada en facilitar la actividad empresarial, aprovechar el potencial de crecimiento del municipio y generar nuevas oportunidades laborales.

Los populares defienden que una administración local eficiente puede desempeñar un papel importante a la hora de atraer inversiones, facilitar la puesta en marcha de proyectos y favorecer que quienes desean emprender encuentren en Vícar un entorno adecuado para desarrollar sus iniciativas.

También consideran que esta política puede tener especial relevancia para los jóvenes que desean iniciar una actividad por cuenta propia y para las familias que deciden invertir sus ahorros en la creación de un pequeño negocio.

En este sentido, desde el PP de Vícar señalan que emprender ya implica afrontar numerosos desafíos: encontrar financiación, acondicionar un local, contratar suministros, adquirir equipamiento, cumplir las obligaciones legales y conseguir clientes. Por ello, sostienen que los procedimientos administrativos municipales deben ser lo más sencillos y predecibles posible.

La formación apuesta por que el Ayuntamiento ofrezca una relación más directa con el tejido empresarial, escuche sus necesidades y establezca canales estables de colaboración con comerciantes, autónomos y asociaciones empresariales.

Una administración moderna, transparente y al servicio del ciudadano

La agilización de los trámites de apertura se enmarca en el modelo de administración municipal que el Partido Popular de Vícar quiere incorporar a su proyecto electoral.

Un modelo que, según los populares, debe caracterizarse por la cercanía al ciudadano, la transparencia en los procedimientos, la utilización de nuevas tecnologías y una gestión eficiente de los recursos públicos.

En esta línea, el PP propone impulsar una revisión de los procedimientos municipales para detectar oportunidades de simplificación, establecer objetivos de mejora en los tiempos de respuesta y facilitar información comprensible sobre los trámites que deben realizar los vecinos y empresarios.

La formación considera que medir los tiempos de gestión, mejorar la atención administrativa y evaluar periódicamente el funcionamiento de los servicios municipales permitiría identificar problemas y avanzar hacia una administración más eficaz.

Asimismo, defiende que la digitalización debe ir acompañada de una atención presencial adecuada, especialmente para aquellas personas que encuentran mayores dificultades para realizar gestiones electrónicas.

El objetivo es que todos los emprendedores, independientemente de sus conocimientos administrativos o tecnológicos, puedan acceder a los servicios municipales con las mismas garantías.

Un compromiso con el futuro económico de Vícar

El Partido Popular de Vícar incluirá esta iniciativa en su programa electoral como parte de una apuesta por el fortalecimiento de la economía local, la modernización de la administración municipal y la creación de condiciones favorables para el emprendimiento.

José Manuel Manzano considera que el crecimiento del municipio debe ir acompañado de nuevas oportunidades económicas y de una política municipal que reconozca el esfuerzo de quienes arriesgan su patrimonio, su tiempo y su trabajo para sacar adelante un negocio.

Desde el PP de Vícar insisten en que el desarrollo de un municipio no depende únicamente de las grandes inversiones, sino también de la suma de cientos de pequeñas iniciativas que generan empleo, ofrecen servicios y contribuyen diariamente al bienestar de los vecinos.

La formación concluye defendiendo que facilitar la apertura de nuevos negocios es apostar por más actividad económica, más oportunidades de empleo y unos barrios con mayor dinamismo comercial y social.

Con esta propuesta, el Partido Popular de Vícar quiere situar la simplificación administrativa y el apoyo al tejido empresarial entre las prioridades de su próximo programa electoral, con el objetivo de avanzar hacia un municipio en el que emprender resulte más sencillo y en el que el Ayuntamiento desempeñe un papel activo como facilitador de nuevas iniciativas económicas.