El PP de Vícar impulsará una nueva movilidad para conectar todos los barrios del municipio

El Partido Popular de Vícar, encabezado por José Manuel Manzano Rodríguez, sitúa la movilidad y la conexión entre los distintos barrios del municipio entre sus ... principales compromisos para la próxima legislatura.

El proyecto contempla una actuación integral destinada a mejorar los desplazamientos dentro del término municipal y ofrecer a los vecinos nuevas alternativas para moverse entre los diferentes núcleos de Vícar de una forma más cómoda, segura y accesible.

Una de las actuaciones centrales será la construcción de una red de carriles ciclopeatonales iluminados que conectará progresivamente los diferentes barrios y núcleos de población del municipio.

El objetivo es crear itinerarios continuos que permitan realizar desplazamientos cotidianos tanto a pie como en bicicleta, mejorando las comunicaciones entre barrios y facilitando que los vecinos puedan acceder a centros educativos, zonas deportivas, comercios, espacios públicos y otros servicios municipales sin tener que utilizar necesariamente el vehículo privado.

La incorporación de iluminación a lo largo de los recorridos ciclopeatonales será además un elemento fundamental del proyecto, permitiendo aumentar la seguridad y ampliar las posibilidades de utilización de estos espacios durante las primeras y últimas horas del día.

Para José Manuel Manzano, Vícar necesita avanzar hacia un modelo en el que sus diferentes núcleos estén mejor comunicados entre sí. «Vícar es un municipio formado por distintos barrios y núcleos que necesitan estar cada vez más conectados. Queremos que un vecino pueda desplazarse de un punto a otro del municipio caminando o en bicicleta a través de recorridos seguros, iluminados y adecuados», señala Manzano.

Un autobús urbano para conectar Vícar

La mejora de la movilidad no se limitará a las infraestructuras ciclopeatonales. El Partido Popular de Vícar también llevará entre sus propuestas para la próxima legislatura la implantación de un servicio de autobús urbano que conecte los principales núcleos del municipio.

Este servicio tendrá como finalidad facilitar los desplazamientos internos y ofrecer una alternativa especialmente útil para aquellas personas que no disponen de vehículo propio, como jóvenes, mayores o vecinos que necesitan desplazarse diariamente entre diferentes zonas del municipio.

La intención es diseñar una red de transporte que permita acercar los principales barrios a los centros administrativos, educativos, sanitarios, comerciales, deportivos y de ocio de Vícar.

Para Manzano, la puesta en marcha de un transporte urbano supondría avanzar hacia un municipio «mejor comunicado y con más alternativas de movilidad para todos los vecinos».

«Un municipio como Vícar necesita que sus barrios estén conectados. No podemos pensar únicamente en carreteras y vehículos privados. Tenemos que ofrecer alternativas reales para quien quiera desplazarse andando, en bicicleta o mediante transporte público», afirma.

Una actuación pensada para unir los barrios

El proyecto de movilidad del Partido Popular se plantea como una actuación de carácter municipal que pretende ir más allá de intervenciones aisladas.

La creación del carril ciclopeatonal iluminado buscará establecer una red que dé continuidad a los desplazamientos entre los diferentes núcleos, evitando recorridos inconexos y creando progresivamente un eje de movilidad que permita recorrer el municipio mediante infraestructuras destinadas específicamente a peatones y ciclistas.

El PP de Vícar considera que la configuración territorial del municipio hace especialmente importante mejorar estas conexiones y facilitar los desplazamientos entre los distintos barrios.

La propuesta pretende combinar además movilidad, seguridad y accesibilidad, creando espacios pensados para ciudadanos de todas las edades.

«Queremos un Vícar en el que los barrios estén unidos de verdad. Que desplazarse de un núcleo a otro no dependa exclusivamente de tener un coche. Y queremos hacerlo con infraestructuras útiles, iluminadas y pensadas para durar», destaca José Manuel Manzano.

Tres formas de moverse por el municipio

El proyecto presentado por el Partido Popular plantea un modelo basado en tres alternativas complementarias de movilidad: desplazamientos a pie, desplazamientos en bicicleta y transporte público urbano.

La finalidad será que los vecinos puedan elegir cómo desplazarse en función de sus necesidades y que el municipio disponga de unas conexiones internas acordes con su crecimiento y con las demandas de sus diferentes barrios.

Para el Partido Popular de Vícar, esta transformación de la movilidad será uno de los proyectos que marcarán su propuesta municipal para la próxima legislatura.

«Tenemos claro el Vícar que queremos construir: un municipio conectado, en el que los barrios estén más cerca unos de otros y en el que los vecinos tengan más posibilidades para desplazarse en su día a día», concluye José Manuel Manzano.

El Partido Popular de Vícar incluirá así entre sus compromisos para la próxima legislatura la construcción de una red de carriles ciclopeatonales iluminados que conecte los diferentes barrios y la propuesta de implantación de un servicio de autobús urbano que una los principales núcleos del municipio, situando la mejora de la movilidad como uno de los ejes de su proyecto municipal.