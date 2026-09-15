El PP de Vícar exige transparencia sobre el patrimonio municipal

El Partido Popular de Vícar ha denunciado públicamente la falta de transparencia del equipo de Gobierno socialista de Antonio Bonilla y las dificultades que, según ... los populares, está encontrando el Grupo Municipal Popular para acceder a información necesaria para ejercer su labor de control y fiscalización de la gestión municipal.

El portavoz del PP de Vícar, José Manuel Manzano, considera que la situación ha alcanzado un punto «difícilmente justificable» y denuncia que el Gobierno municipal mantiene una dinámica en la que la oposición tiene que reclamar reiteradamente información que debería estar disponible para poder desarrollar su trabajo.

«Nos vemos obligados a pedir una, dos y hasta tres veces la misma información. Y en muchas ocasiones ni siquiera obtenemos respuesta. Esto no es transparencia. La oposición no puede fiscalizar la gestión del Ayuntamiento si el Gobierno municipal le niega o retrasa la información que necesita para hacer su trabajo», afirma Manzano.

El portavoz popular recuerda que el artículo 77 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, reconoce a los miembros de las corporaciones locales el derecho a obtener del alcalde los antecedentes, datos e informaciones que obren en poder de los servicios municipales y sean precisos para el desarrollo de su función.

Un inventario de bienes que llega únicamente hasta 2016

Uno de los casos que más preocupa al Partido Popular es el relativo al inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento de Vícar. Según denuncia el PP, después de solicitar en varias ocasiones esta información, el Ayuntamiento finalmente ha facilitado un documento cuya actualización llega únicamente hasta 2016.

Para los populares, se trata de una cuestión especialmente grave porque el inventario no es una información secundaria o accesoria. El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece en su artículo 17 que las corporaciones locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos. Además, el artículo 33 establece expresamente que la rectificación del inventario debe realizarse anualmente, reflejando las vicisitudes de los bienes y derechos durante cada ejercicio.

«Estamos en 2026 y el documento que se nos facilita sobre el patrimonio municipal tiene como última actualización 2016. Estamos hablando de los bienes que pertenecen a todos los vecinos de Vícar. Queremos saber qué patrimonio tiene actualmente el Ayuntamiento y qué ha ocurrido con ese patrimonio durante todos estos años», señala José Manuel Manzano.

El portavoz popular reclama al alcalde que explique por qué el documento facilitado a la oposición no recoge las posteriores modificaciones del patrimonio municipal y exige que se entregue la información actualizada.

«Si el Ayuntamiento dispone de un inventario actualizado, que lo entregue. Y si no dispone de él, Antonio Bonilla debe explicar a los vecinos por qué. Lo que no puede hacer el Gobierno municipal es mirar hacia otro lado cuando la oposición pregunta por el patrimonio de todos», añade Manzano.

El PP también reclama información sobre los procedimientos judiciales

El Partido Popular denuncia además que ha solicitado información sobre importantes procedimientos judiciales en los que el Ayuntamiento de Vícar figura como parte demandada y reclama al equipo de Gobierno que facilite a la oposición la información necesaria para conocer el estado y las consecuencias de estos procesos.

«Hemos pedido que se nos informe sobre importantes procedimientos judiciales en los que el Ayuntamiento está como parte demandada. Queremos saber qué se está reclamando, cuáles son las pretensiones de las partes, en qué situación se encuentran esos procedimientos y qué posibles consecuencias pueden tener para las arcas municipales», explica Manzano.

El portavoz popular considera que la existencia de procedimientos judiciales que pueden afectar al Ayuntamiento y, por tanto, al conjunto de los vecinos, justifica todavía más la necesidad de transparencia.

«Estamos hablando de asuntos que pueden tener consecuencias económicas y patrimoniales para el Ayuntamiento. La oposición tiene que conocerlos para poder ejercer su función de control. No estamos pidiendo información privada ni estamos pidiendo nada que esté fuera de nuestras competencias como concejales: estamos pidiendo información sobre asuntos que afectan directamente al Ayuntamiento», afirma.

«El Ayuntamiento no es propiedad de Antonio Bonilla ni del PSOE»

Para el PP, la suma de estas situaciones dibuja una «dinámica preocupante de falta de transparencia» por parte del equipo de Gobierno socialista.

«El Ayuntamiento no es propiedad de Antonio Bonilla ni del PSOE. El Ayuntamiento es de los vecinos de Vícar. Y los concejales de la oposición tenemos la obligación de fiscalizar cómo se gestionan sus recursos, su patrimonio y sus intereses», subraya Manzano.

El portavoz popular insiste en que su grupo seguirá solicitando toda la documentación necesaria y que no va a renunciar a ejercer su función de control por las dificultades que pueda encontrar para acceder a la información.

«No nos vamos a cansar de preguntar. Si tenemos que solicitar tres veces una información, la solicitaremos tres veces. Si no responden, seguiremos reclamándola. Y si el Gobierno de Antonio Bonilla considera que no tenemos derecho a conocer determinados asuntos, que lo explique públicamente y que explique también a los vecinos por qué», afirma.

El PP de Vícar exige finalmente al equipo de Gobierno que facilite un inventario municipal actualizado, dé respuesta a las solicitudes de información pendientes y proporcione a los grupos de la oposición información suficiente sobre los procedimientos judiciales en los que el Ayuntamiento sea parte, especialmente aquellos que puedan tener repercusiones económicas para las arcas municipales.

«La transparencia no consiste en entregar un documento de hace diez años cuando la oposición pide información actualizada. Tampoco consiste en obligarnos a llamar a la puerta tres veces para conseguir una respuesta. Transparencia es informar, rendir cuentas y permitir que la oposición pueda hacer su trabajo. Y eso es precisamente lo que estamos reclamando», concluye José Manuel Manzano.