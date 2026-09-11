El PP de Vícar denuncia el «mal» funcionamiento de la Policía Local y pide reforzar los efectivos

El portavoz del Partido Popular de Vícar, José Manuel Manzano, denunció la situación que atraviesa la Policía Local del municipio y exigió al alcalde, Antonio ... Bonilla, que dé explicaciones ante las graves deficiencias que fueron puestas de manifiesto por el sindicato de la Policía Local.

Manzano se hizo eco del reciente comunicado difundido por el Sindicato Independiente de Policías Locales y Guardias Civiles (SIPLG), en el que se alerta de la falta de efectivos, la insuficiente cobertura de determinados servicios y las dificultades que, según denuncia la organización sindical, existen actualmente para garantizar un funcionamiento adecuado de la Policía Local de Vícar.

Para el portavoz popular, las denuncias sindicales «son suficientemente graves como para que el alcalde deje de mirar hacia otro lado y explique a los vecinos qué está ocurriendo realmente con la Policía Local». «No lo decimos nosotros: lo están denunciando los propios representantes de los policías. Y lo que está denunciando el sindicato es muy preocupante», afirmó Manzano.

El portavoz del PP considera especialmente grave la denuncia de que alrededor de 50 servicios habrían quedado sin patrulla por falta de efectivos, llegando a producirse, según el comunicado sindical, situaciones en las que tampoco habría presencia de la Guardia Civil.

«Si un vecino llama solicitando asistencia policial y no hay una patrulla disponible para atender el servicio, estamos ante un problema muy serio. El alcalde tiene que explicar si esto está ocurriendo y qué medidas está tomando para evitarlo», señaló Manzano. «Vícar ha crecido, pero la Policía Local no». A su vez, José Manuel Manzano también puso el foco en los datos de plantilla incluidos en el comunicado sindical.

Según la información aportada por SIPLG, Vícar contó en 2007 con 31 agentes para una población de 21.183 habitantes, mientras que actualmente el municipio tendría 28 efectivos, tres de ellos alumnos en prácticas, para una población de 30.680 habitantes.

«Los datos hablan por sí solos. Vícar ha crecido en población, en extensión y en necesidades, pero la plantilla de la Policía Local no solo no ha crecido al mismo ritmo, sino que, según los datos del sindicato, es incluso inferior a la de hace casi veinte años», denunció el portavoz popular.

Manzano consideró que esta situación evidencia la necesidad de una planificación seria de los recursos humanos municipales y recordó que el sindicato cifra en 47 policías locales en activo la plantilla necesaria para atender adecuadamente las necesidades actuales del municipio.

«No podemos pretender que 28 agentes hagan el trabajo que corresponde a una plantilla mucho mayor. Y mucho menos que las carencias se solucionen recurriendo continuamente a las horas extraordinarias de los propios policías», afirmó el portavoz.

Servicios atendidos por personal administrativo

Otro de los aspectos que preocupa especialmente al portavoz popular es la denuncia sindical relativa a la atención de determinados servicios desde las dependencias policiales. El comunicado señala que alrededor de 25 servicios de atención al público y centralita habrían sido atendidos por personal administrativo municipal, en lugar de agentes de Policía Local.

«Quiero que el alcalde explique claramente qué está pasando. ¿Quién está atendiendo las llamadas de los ciudadanos? ¿Quién está gestionando las incidencias? ¿Con qué formación y protocolos se está haciendo? Los vecinos tienen derecho a conocer la situación de un servicio tan esencial como la seguridad», reclamó Manzano.

«La seguridad no puede depender de las horas extraordinarias»

El portavoz del PP también denunció la situación laboral que describe el sindicato y que, según el comunicado, habría llevado al 75% de la plantilla a acogerse a su derecho a cumplir estrictamente el cuadrante anual y no realizar horas extraordinarias.

«Si para mantener los servicios ordinarios de la Policía Local hay que depender de las horas extraordinarias de los agentes, es evidente que existe un problema de planificación y de dimensionamiento de la plantilla», sostuvo Manzano.

A ello se suma, según el sindicato, la falta de actualización de las horas extraordinarias desde 2017 y la pérdida de agentes que habrían optado por marcharse a otros municipios con mejores condiciones. «Estamos perdiendo policías mientras otros ayuntamientos son capaces de atraerlos. El alcalde debería preguntarse qué está haciendo mal Vícar para que sus agentes se marchen», afirmó el portavoz popular.

Manzano exige al alcalde que «dé la cara»

José Manuel Manzano reclamó al Gobierno municipal que explique públicamente las denuncias realizadas por los representantes de los trabajadores y que presente un plan concreto para solucionar las carencias existentes.

«Antonio Bonilla tiene que dar la cara. No puede limitarse a anunciar nuevas plazas o hacerse fotografías con nuevas incorporaciones mientras los propios policías están denunciando que existen servicios que se quedan sin cubrir», afirmó el concejal.

El portavoz popular exigió conocer cuántos agentes están disponibles realmente en cada turno, cuántos servicios quedaron sin cobertura, qué medios materiales tiene actualmente la Policía Local y cuál es la planificación del Ayuntamiento para garantizar una plantilla suficiente.

«Desde el Partido Popular vamos a seguir preguntando y denunciando esta situación porque nuestra obligación es defender los intereses de los vecinos de Vícar. La seguridad no puede ser una cuestión secundaria ni depender de la improvisación», subrayó Manzano.

El portavoz del PP consideró que el Ayuntamiento debe abrir de inmediato una vía de diálogo con los representantes sindicales y buscar un acuerdo que permita reforzar la plantilla, mejorar las condiciones de los agentes y garantizar una cobertura policial adecuada en todos los núcleos del municipio.

«Los vecinos de Vícar merecen saber que cuando necesitan a su Policía Local va a haber agentes disponibles para atenderlos. Y los policías merecen tener los medios, efectivos y condiciones necesarias para poder hacer su trabajo», concluyó José Manuel Manzano.