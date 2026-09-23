El PP de Vícar denuncia el «mal» estado de los acerados y la ausencia de pasos de peatones en los barrios del municipio

El Partido Popular de Vícar denuncia el mal estado de los acerados del municipio, una situación que, según señala, está provocando caídas y dificultando seriamente ... los desplazamientos de los vecinos, especialmente de las personas mayores y de quienes tienen movilidad reducida.

El portavoz del PP de Vícar, José Manuel Manzano, critica que el equipo de gobierno municipal no haya dado una solución a un problema que, asegura, viene denunciando desde hace tiempo.

«Los vecinos de Vícar no están pidiendo nada extraordinario. Están pidiendo poder caminar por sus calles sin tropezar, sin encontrarse con acerados deteriorados y pudiendo desplazarse con seguridad», señala Manzano.

Desde el Partido Popular denuncian especialmente la falta de accesibilidad de determinados acerados, una situación que, según Manzano, llega al extremo de que personas con movilidad reducida tienen que circular por medio de las calles al no poder utilizar con normalidad los espacios destinados a los peatones.

«Estamos hablando de personas que deberían poder desplazarse por una acera en condiciones de seguridad y que, en determinados puntos, se encuentran con que no pueden hacerlo. Que una persona con movilidad reducida tenga que salir a la calzada para poder continuar su recorrido es una situación que el Ayuntamiento no puede ignorar», afirma el portavoz popular.

Sin pasos de peatones en los barrios

A esta situación se suma, según el PP, otra carencia que consideran especialmente preocupante: la inexistencia de pasos de peatones en los barrios de Vícar.

Manzano señala que los vecinos se encuentran con calles en las que no existen pasos habilitados para cruzar, lo que dificulta los desplazamientos a pie y supone una especial dificultad para las personas mayores, familias con niños y personas con movilidad reducida.

«No puede ser que los vecinos de los barrios tengan que buscar cómo cruzar una calle porque no existe un paso de peatones. La seguridad vial y la accesibilidad tienen que estar garantizadas también en nuestros barrios», sostiene Manzano.

«Las prioridades de Antonio Bonilla son otras»

José Manuel Manzano recuerda que el Partido Popular viene reclamando desde hace tiempo que el Ayuntamiento establezca como prioridad el mantenimiento de las calles, la mejora de los acerados, la accesibilidad y la seguridad de los peatones.

Para el portavoz del PP, la situación demuestra que «las prioridades de Antonio Bonilla son otras», mientras problemas que afectan directamente a la vida cotidiana de los vecinos continúan pendientes de solución.

En este sentido, Manzano pone como ejemplo el proyecto de construcción del museo en Vícar Pueblo, que contrapone a las necesidades apremiantes de mantenimiento y accesibilidad que, según denuncia, existen actualmente en los barrios.

«Antes de pensar en nuevos proyectos, el Ayuntamiento debería garantizar algo tan básico como que los vecinos puedan caminar por sus calles con seguridad. No podemos hablar de un municipio moderno mientras una persona con movilidad reducida tiene dificultades para transitar por una acera o tiene que circular por la calzada», afirma.

El Partido Popular reclama al Ayuntamiento que acometa una revisión integral de los acerados de todo el municipio, repare los puntos deteriorados, elimine las barreras que dificultan la movilidad, adapte los itinerarios peatonales y habilite los pasos de peatones necesarios en los barrios.

«Vícar necesita que el Ayuntamiento vuelva a mirar a sus barrios y a sus vecinos. La accesibilidad, el mantenimiento de las calles y la seguridad de los peatones no pueden quedar relegados mientras se plantean otros proyectos», concluye José Manuel Manzano.