El PP de Vícar denuncia la falta de seguridad en el municipio tras el robo y los actos vandálicos en la Iglesia Fortaleza de Vícar Pueblo

El Partido Popular de Vícar denuncia la preocupante falta de seguridad que sufre el municipio tras el robo y los actos vandálicos perpetrados anteanoche en ... la Iglesia Fortaleza de Vícar Pueblo, uno de los principales símbolos históricos, culturales y patrimoniales de nuestro municipio.

Los autores de estos hechos accedieron al interior del templo con la intención de robar y provocaron diversos daños materiales, rompiendo varios elementos de su interior. Unos actos que suponen un grave atentado contra el patrimonio de todos los vicarios y que vuelven a poner de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y protección en Vícar.

Desde el Partido Popular consideraron especialmente grave que un edificio de tanta relevancia histórica y patrimonial como la Iglesia Fortaleza de Vícar Pueblo no disponga siquiera de un sistema de alarma que permita detectar intrusiones y alertar de manera inmediata ante posibles robos o actos vandálicos.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, José Manuel Manzano, solicitó en múltiples ocasiones un incremento de la vigilancia en el municipio, así como la instalación de cámaras de videovigilancia que permitan mejorar el control y la prevención de posibles incidentes, especialmente durante las horas nocturnas, cuando se producen situaciones que generan preocupación entre los vecinos.

Manzano insistió reiteradamente en la necesidad de dotar a Vícar de más medios para prevenir actos delictivos, mejorar la vigilancia de las calles y proteger tanto a los ciudadanos como a los espacios públicos y edificios de valor histórico. Para los populares, lo sucedido en la Iglesia Fortaleza evidencia la importancia de atender estas demandas y adoptar medidas preventivas eficaces.

«Estamos hablando de un edificio emblemático, que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad como municipio. No podemos permitir que nuestro patrimonio quede desprotegido ante quienes pretenden saquearlo o destrozarlo», señalaron desde el Partido Popular de Vícar.

Los populares advirtieron de que lo sucedido no puede despacharse como un simple incidente, sino que debe servir para exigir respuestas y adoptar medidas concretas que eviten que hechos similares vuelvan a repetirse.

En este sentido, el Partido Popular de Vícar reclamó al equipo de Gobierno municipal que actúe con urgencia y adopte las medidas necesarias para reforzar la seguridad en el municipio, comenzando por la protección de la Iglesia Fortaleza y del resto de espacios públicos y patrimoniales de Vícar.

Entre las actuaciones que consideraron prioritarias, destacan la instalación de un sistema de alarma en la Iglesia Fortaleza, el aumento de la vigilancia policial y la implantación de cámaras de videovigilancia, siempre dentro del marco legal vigente y con las garantías necesarias en materia de protección de datos.

Asimismo, el PP de Vícar consideró imprescindible que se evalúen los daños ocasionados en el templo y se proceda a su reparación, garantizando la conservación de un edificio que constituye un legado histórico que los vicarios tienen la obligación de preservar para las generaciones futuras.

«Proteger nuestro patrimonio es proteger nuestra historia. Los vecinos de Vícar merecen vivir en un municipio seguro y tener la tranquilidad de que sus bienes, sus espacios públicos y sus edificios históricos están debidamente protegidos», subrayaron desde la formación popular.

El Partido Popular de Vícar insistió en que la seguridad ciudadana y la conservación del patrimonio deben ser prioridades para cualquier administración y exige al equipo de Gobierno que atienda las reiteradas peticiones de refuerzo de la vigilancia y pase de las palabras a los hechos.

Además, la formación explicó que «Vícar no puede permitirse que su patrimonio histórico quede abandonado a su suerte. Es el momento de actuar, reforzar la seguridad y proteger aquello que pertenece a todos los vicarios».