El PP de Vícar denuncia las consecuencias de no contar con el presupuesto de 2026

El portavoz del grupo popular, José Manuel Manzano ha expresado su creciente malestar ante la falta de un presupuesto municipal aprobado, una situación que, asegura, « ... está teniendo consecuencias directas en la calidad de vida del municipio».

La ausencia de un presupuesto actualizado está provocando el retraso de obras necesarias, el deterioro del mantenimiento urbano, así como dificultades en servicios básicos como la limpieza, el alumbrado público y el apoyo a actividades sociales, culturales y deportivas.

«El pueblo no puede funcionar a base de parches y decisiones improvisadas», señala José Manuel Manzano.

El portavoz añade que «los vestuarios del estadio de fútbol de las Cabañuelas llevan para dos meses cerrados, mientras los vestuarios de los Llanos de Vícar también se encuentran cerrados y los niños, lamentablemente, tienen que salir a hacer pipí al llanillo que hay al lado«

Desde el PP se denuncia también la falta de planificación y transparencia, lo que genera incertidumbre tanto en asociaciones como en pequeños comercios.

«Sin presupuesto no hay rumbo, y sin rumbo el municipio se estanca», afirma José Manuel, «una situación que frena el desarrollo de Vícar, impide acceder a subvenciones de otras administraciones y retrasa inversiones clave para mejorar barrios, infraestructuras y servicios sociales, y, sin embargo, las necesidades del municipio siguen creciendo. Mientras en el resto de pueblos ya están ejecutando inversiones y planificando mejoras, en Vícar seguimos funcionando sin una hoja de ruta clara, el estancamiento institucional se hace patente ante la falta de ideas y de implicación».

Ante este escenario, los populares reclaman al PSOE responsabilidad, diálogo y acuerdos urgentes para aprobar un presupuesto municipal que responda a las necesidades reales de Vícar. «No se trata de colores políticos, sino del bienestar de nuestros vecinos y del futuro de nuestro municipio», concluyen.