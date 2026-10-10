El PP de Vícar se compromete a implantar el baldeo periódico de calles y aceras

El Partido Popular de Vícar, encabezado por José Manuel Manzano Rodríguez, anunció uno de sus compromisos de cara a la próxima legislatura: la implantación de ... un servicio periódico de baldeo de calles, aceras, plazas y espacios peatonales en todos los núcleos de población del municipio.

La propuesta responde a la necesidad de reforzar la limpieza viaria y establecer un sistema de mantenimiento constante que permita mejorar las condiciones de higiene, salubridad y conservación de los espacios públicos.

«Los vecinos de Vícar nos merecemos un municipio limpio y saludable. Nos merecemos pasear por nuestras calles sin suciedad ni malos olores, disfrutar de nuestros parques y plazas y encontrar nuestros barrios en las condiciones que corresponde. La limpieza no es un lujo ni una cuestión secundaria: es un servicio público esencial y debe ser una prioridad del Ayuntamiento», manifestó José Manuel Manzano.

El dirigente popular señaló que el aumento del número de mascotas en el municipio, unido a determinadas conductas incívicas, está generando situaciones de suciedad que provocan malestar entre los residentes.

«El aumento de mascotas en el municipio, junto con ciertas prácticas incívicas de algunos propietarios, está provocando malestar entre los vecinos, que tienen que convivir diariamente con la suciedad en calles y aceras. No podemos resignarnos a que estas situaciones formen parte de nuestro día a día. Debemos actuar y ofrecer soluciones concretas», afirmó.

Ante esta situación, Manzano explicó que el Partido Popular incorporará a su programa de gobierno un plan de baldeo periódico de calles y aceras, con actuaciones programadas durante todo el año y especial atención a los puntos donde se produzca una mayor acumulación de suciedad.

«Nuestro compromiso es poner en marcha un servicio de baldeo organizado, periódico y adaptado a las necesidades de cada barrio. Queremos que la limpieza sea una actuación habitual y no una intervención puntual cuando las molestias ya se han producido», explicó.

La iniciativa contempla reforzar las tareas habituales de limpieza mediante el lavado del pavimento, especialmente en zonas peatonales, espacios comerciales, plazas, parques y lugares donde los restos orgánicos y la suciedad acumulada generan malos olores.

Desde el Partido Popular de Vícar consideraron que esta medida debe ir acompañada de campañas de concienciación sobre la tenencia responsable de mascotas y el respeto a los espacios públicos.

Manzano quiso subrayar que la mayoría de los propietarios de animales cumple con sus obligaciones y que las actuaciones deben centrarse en prevenir los comportamientos incívicos de una minoría.

«El civismo es fundamental, pero también lo es disponer de unos servicios municipales que funcionen de manera constante. El Ayuntamiento debe asumir su responsabilidad, planificar adecuadamente la limpieza y garantizar que todos los vecinos reciban una atención acorde con sus necesidades», señaló.

Asimismo, el edil insistió en que el programa de baldeo llegará a todos los núcleos de población, evitando diferencias en la prestación de los servicios municipales. «Todos los barrios de Vícar merecen calles limpias, aceras cuidadas y espacios públicos saludables. Independientemente de dónde viva cada vecino, debe poder disfrutar de unos servicios municipales de calidad. Ese es el modelo de gestión que queremos impulsar en la próxima legislatura», destacó.

El compromiso de limpieza viaria forma parte de las propuestas que José Manuel Manzano Rodríguez está dando a conocer para la próxima etapa municipal, con medidas destinadas a mejorar el mantenimiento urbano, la convivencia y la calidad de vida de los ciudadanos.

Finalmente, el representante popular reafirmó su compromiso con la puesta en marcha de este nuevo servicio municipal. «Vícar es el lugar donde vivimos, donde trabajan nuestras familias y donde crecen nuestros hijos. Mantenerlo limpio y saludable debe ser una prioridad permanente. Mi compromiso es claro: durante la próxima legislatura impulsaremos el baldeo periódico de nuestras calles y aceras para que todos los vecinos puedan disfrutar de un municipio más limpio, más cuidado y con mejores condiciones de salubridad. Porque Vícar merece estar limpio y sus vecinos merecen vivir en un entorno saludable», concluyó José Manuel Manzano Rodríguez.