El PP de Vícar apuesta por más deporte en los barrios y exige al Ayuntamiento la apertura de los vestuarios de las instalaciones deportivas

El Partido Popular de Vícar apuesta por un municipio con más oportunidades para practicar deporte, mejores instalaciones y servicios públicos que respondan a las necesidades ... de sus vecinos. Por ello, su portavoz, José Manuel, anuncia que la formación incluirá en su próximo programa electoral la construcción de pistas deportivas al aire libre e iluminadas en los barrios del municipio. Asimismo, reclama al Ayuntamiento la apertura de los baños y vestuarios de los centros deportivos municipales que permanezcan cerrados.

El PP de Vícar plantea una apuesta decidida por el deporte de proximidad, con espacios deportivos polivalentes que permitan a los niños y jóvenes jugar al fútbol, al baloncesto, al balonmano, al voleibol y practicar otras modalidades deportivas sin tener que desplazarse a otras zonas del municipio.

La propuesta busca que los barrios cuenten con instalaciones propias, accesibles y preparadas para fomentar la actividad física, la convivencia vecinal y el ocio saludable. No se trata únicamente de habilitar espacios para jugar, sino de ofrecer a las familias alternativas reales para que los más jóvenes puedan disfrutar del deporte cerca de sus casas.

Pistas deportivas iluminadas para dar vida a los barrios

Uno de los aspectos fundamentales de la propuesta es que las nuevas pistas cuenten con iluminación, de manera que puedan utilizarse durante más horas del día, especialmente en los meses en los que anochece antes. Además, se plantea que sean instalaciones polivalentes, capaces de acoger diferentes deportes y adaptarse a las necesidades de los usuarios.

José Manuel Manzano señala que «Vícar necesita acercar el deporte a sus barrios. Queremos que nuestros niños y jóvenes tengan pistas deportivas cerca de casa, donde puedan jugar al fútbol, al baloncesto, al balonmano, al voleibol y practicar otras disciplinas al aire libre. Queremos que sean espacios iluminados, accesibles y preparados para que puedan disfrutarlos durante más horas».

El portavoz popular defiende que invertir en deporte es también invertir en salud, educación en valores y convivencia. Disponer de instalaciones cercanas facilita que los menores realicen actividad física, compartan tiempo con sus amigos y encuentren alternativas de ocio saludable.

«No podemos conformarnos con que los jóvenes tengan que desplazarse para practicar deporte. Queremos barrios con vida, espacios públicos útiles y oportunidades para que los niños puedan jugar y crecer disfrutando de instalaciones deportivas adecuadas. Esa es la apuesta que queremos llevar a nuestro próximo programa electoral», añade Manzano.

El Partido Popular considera que esta propuesta debe atender las necesidades de los diferentes barrios y núcleos de Vícar, estudiando la demanda existente y priorizando los espacios donde sea necesario ampliar la oferta deportiva.

El PP reclama la apertura de los baños y vestuarios de los centros deportivos

Junto a esta propuesta de futuro, el Partido Popular de Vícar reclama al Ayuntamiento que adopte las medidas necesarias para abrir los baños y vestuarios de los centros deportivos municipales que permanezcan cerrados, garantizando que los usuarios puedan disponer de estos servicios en condiciones adecuadas de higiene, mantenimiento y funcionamiento.

La formación considera que una instalación deportiva no puede ofrecer un servicio completo si los vecinos no tienen acceso a unos servicios básicos como los baños y los vestuarios. Quienes acuden a practicar deporte deben contar con espacios adecuados para atender sus necesidades antes, durante y después de la actividad física.

José Manuel Manzano requiere al equipo de gobierno municipal que revise la situación de estas dependencias, informe de los motivos por los que aquellas que no estén operativas permanecen cerradas y concrete las medidas y los plazos previstos para su apertura.

«Mientras planteamos nuevas pistas deportivas para ampliar las oportunidades de practicar deporte en los barrios, también exigimos que las instalaciones municipales existentes cuenten con los servicios básicos que necesitan sus usuarios. Los baños y los vestuarios son parte fundamental de cualquier centro deportivo y deben estar disponibles en condiciones adecuadas», afirma el portavoz popular.

El PP de Vícar considera necesario que el Ayuntamiento atienda las necesidades de los deportistas y garantice el correcto funcionamiento de estas dependencias, prestando especial atención a la limpieza, la conservación y la accesibilidad.

Más instalaciones, mejores servicios y un compromiso con los vecinos

El Partido Popular de Vícar defiende una política deportiva que combine la creación de nuevas infraestructuras con el mantenimiento adecuado de las ya existentes. Ambas cuestiones son complementarias: ampliar la oferta deportiva de los barrios y asegurar que los centros actuales puedan prestar un servicio adecuado.

«Nuestra propuesta es clara: más deporte en los barrios, pistas polivalentes al aire libre, iluminación para poder utilizarlas durante más horas y unas instalaciones municipales con los baños y vestuarios abiertos y en condiciones. Queremos que los niños y jóvenes de Vícar tengan más oportunidades y que las familias dispongan de espacios adecuados para disfrutar del deporte», concluye José Manuel Manzano