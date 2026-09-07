El PP de Vícar afea al Equipo de Gobierno su «falta de previsión» en infraestructuras educativas

El Partido Popular de Vícar denunció públicamente la alarmante falta de previsión y planificación del Equipo de Gobierno local en lo que respecta al desarrollo ... de infraestructuras educativas y culturales en el municipio. Una carencia que, a juicio de los populares, pone de manifiesto la «falta de empatía» y el desinterés de los gobernantes socialistas hacia el bienestar y el futuro de los vecinos de Vícar.

«Otras localidades de la comarca del Poniente disponen de escuelas de música y centros de formación artística plenamente consolidados desde hace más de 30 años, en Vícar los jóvenes y las familias han tenido que esperar décadas para atisbar un proyecto similar», explicó el edil.

«Es inadmisible que Vícar haya estado a la cola de la cultura musical en la comarca por culpa de la inacción municipal», señalaron desde las filas populares, recordando que el proyecto de la futura Escuela de Música local no saldrá adelante por iniciativa del consistorio, sino «gracias al firme compromiso de la Diputación Provincial de Almería, que se va a encargar de financiar el 70 % del coste total de la infraestructura». Para el PP, este hecho evidencia de forma innegable quién apuesta realmente por el avance de Vícar y quién vive instalado en la desidia.

«Una década de retraso en suelo educativo»

«La falta de planificación municipal no se limita al ámbito cultural, sino que golpea con dureza a la educación obligatoria». El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vícar, José Manuel Manzano, fue especialmente crítico con la gestión del suelo para el tan necesario tercer Instituto de Educación Secundaria (IES) del municipio.

«El Equipo de Gobierno socialista saca pecho por haber cedido los terrenos para el nuevo instituto en el año 2024, cuando la realidad es que ese trámite administrativo debería haberse previsto y ejecutado diez años antes», denunció Manzano. El portavoz popular subrayó que «si los gobiernos socialistas hubieran realizado una previsión educativa en condiciones, acorde al crecimiento demográfico real de Vícar, nuestros jóvenes no llevarían años sufriendo la masificación en las aulas ni estaríamos hoy mendigando una infraestructura que es urgente desde hace una década».

Para los populares, el crecimiento de la población escolar no es una sorpresa de última hora, sino una realidad que el Ayuntamiento ha preferido ignorar. Por todo ello, el Partido Popular de Vícar exige al alcalde y a sus concejales que «abandonen la autocomplacencia, asuman sus responsabilidades y comiencen a trabajar con la celeridad que los vecinos merecen, dejando de poner parches a una gestión que claramente ha llegado agotada y sin proyecto de futuro».