El PP expone los logros del gobierno de Juanma Moreno

Hace unos días, la localidad de Vícar acogió una reunión con afiliados y simpatizantes del Partido Popular de Vícar con los parlamentarios andaluces Pablo Venzal ... y Juanjo Salvador para poner en valor las políticas de Juanma Moreno en el municipio.

«Los avances en educación, en sanidad, en dependencia, en movilidad o en empleo son una realidad que se palpa en el municipio», que según explica el portavoz del PP de Vícar «desde que gobierna Juanma Moreno en la Junta de Andalucía se ha puesto en funcionamiento un centro de salud que llevaba paralizado cerca de 20 años, un centro de salud que está dotando cada día con más personal médico y con más servicios, además señalar que la población vicaria pronto se beneficiará del nuevo hospital de Roquetas».

En educación, en palabras de Manzano «el futuro es de nuestros jóvenes y no hay futuro sin una buena formación, por ello, he pedido que se agilice la construcción del tercer Instituto de Enseñanza Secundaria», y remarcó «la importancia del Centro de Formación Profesional que gracias a Juanma Moreno está en pleno funcionamiento, una necesidad perentoria para los jóvenes que quieren una formación profesional y que demanda el mercado del trabajo».

Economía

En cuanto a los logros en materia de impulso a la economía, Pablo Venzal, presidente de la Comisión de Economía, Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía, destacó que «desde 2019 Juanma Moreno ha aplicado siete paquetes de rebajas fiscales, centrados en los impuestos autonómicos, como son la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio; el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, bonificado casi en su totalidad para familiares directos; el IRPF autonómico, con una bajada de tipos, deflactación por inflación y ampliación de deducciones; Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con una bajada de tipos, especialmente en compra de vivienda; y nuevas deducciones en los últimos años: alquiler de vivienda (jóvenes, mayores y personas con discapacidad), nacimiento o adopción de hijos, gastos veterinarios de mascotas, actividades deportivas o familias con miembros celiacos».

Además, esta política supuso rebajas acumuladas de unos 1.000 millones de euros en impuestos al año para los contribuyentes andaluces y que supone unos 120 euros por habitante. La bajada de carga impositiva cosechó una mayor recaudación debido a la activación de la economía, se creó más empleo y de mayor calidad, aumentó el número de autónomos y de pequeñas empresas, que fijan la población al territorio y hace que Andalucía haya pasado del vagón de cola a ser la locomotora del país.