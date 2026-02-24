Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

El portavoz se centró en los avances en materia de sanidad, educación, economía e impuestos. IDEAL

El PP expone los logros del gobierno de Juanma Moreno

Los parlamentarios Pablo Venzal y Juanjo Salvador se reúnen con afiliados en la recién inaugurada sede del PP de Vícar

J. Cortés

Vícar

Martes, 24 de febrero 2026, 15:45

Comenta

Hace unos días, la localidad de Vícar acogió una reunión con afiliados y simpatizantes del Partido Popular de Vícar con los parlamentarios andaluces Pablo Venzal ... y Juanjo Salvador para poner en valor las políticas de Juanma Moreno en el municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

