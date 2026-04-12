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Uno de los momentos del acto celebrado en el municipio vicario. IDEAL

El PP destaca la inversión de más de 76 millones del Gobierno de Juanma Moreno en Vícar

Pablo Venzal subraya que la Junta «trabaja para todos los municipios por igual, sin mirar el color político»

Javier Cortés

Vícar

Domingo, 12 de abril 2026, 14:42

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El candidato del Partido Popular de Almería al Parlamento andaluz, Pablo Venzal, ha puesto en valor la inversión realizada por el Gobierno de Juanma Moreno ... en el municipio de Vícar, que supera los 76 millones de euros en los últimos siete años.

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