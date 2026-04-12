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El PP destaca la inversión de más de 76 millones del Gobierno de Juanma Moreno en Vícar en los últimos siete años

Pablo Venzal subraya que la Junta «trabaja para todos los municipios por igual, sin mirar el color político»

Marcos Tárraga

Almería

Domingo, 12 de abril 2026, 12:02

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El candidato del Partido Popular de Almería al Parlamento andaluz, Pablo Venzal, ha puesto en valor la inversión realizada por el Gobierno de Juanma Moreno ... en el municipio de Vícar, que supera los 76 millones de euros en los últimos siete años.

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