Policías Locales reciben formación en atención de hemorragias graves

Agentes de la Policía Local de Vícar han participado este jueves en una acción formativa en materia de control de hemorragias graves con el objetivo ... de mejorar y ampliar el nivel de conocimientos de los agentes para la prestación de un servicio más completo y profesional a la ciudadanía.

La actividad ha corrido a cargo de Miguel Angel Pérez Fernández y Antonio Muñoz Espinosa, técnicos en emergencias sanitarias e instructores de formación sanitaria, con una dilatada trayectoria sobre la materia y ambos con amplia experiencia en atención de emergencias.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha puesto en valor el proceso formativo de la Policía Local para «optimizar el servicio tan esencial que realiza la Policía Local con los vecinos de Vícar». Bonilla ha insistido en que «la formación continua de nuestros agentes es clave para una mejor atención y una respuesta más eficaz a los problemas de los ciudadanos«.

Por su parte, para el concejal de Seguridad Ciudadana de Vícar, Evaristo López Romera, este tipo de iniciativas formativas resultan muy necesarias para «la progresiva implementación de este tipo de material, lo que dotará a los agentes de mayor operatividad y seguridad que redundará en una mayor seguridad de los agentes y de los ciudadanos ante este tipo de situaciones».

En esta formación, agentes de la Policía Local y también de la Guardia Civil, junto con voluntarios de Protección Civil, han podido llevar a cabo prácticas en el uso de torniquetes, vendajes israelíes, empaquetamiento de heridas y otros dispositivos diseñados para su utilización ante situaciones críticas en las que se producen hemorragias y heridas exanguinantes.