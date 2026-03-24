La Policía Local de Vícar ya tiene perfil de redes sociales

La Policía Local de Vícar da un paso más en el estrechamiento de su relación con la ciudadanía y abre su propio perfil de redes ... sociales. A través de la cuenta 'Policía Local Vícar' tanto en Facebook como en Instagram, la jefatura del municipio acerca aún más la información diaria a los ciudadanos así como establece un nuevo canal de comunicación directa.

Desde el Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Vícar se ha impulsado este nuevo canal junto al cuerpo de agentes de Policía Local para seguir extendiendo la Cultura de la Seguridad.

De esta forma, como ha señalado el alcalde Antonio Bonilla, se anima a los vecinos y vecinas a seguir este perfil para mantenerse al tanto de las últimas noticias en materia de seguridad y protección civil; pero también para la comunicación y denuncia (en los casos que así corresponda) de comportamientos incívicos o contrarios a la normativa.

El perfil de 'policía Local Vícar' se suma por tanto al resto de cuentas en redes sociales con las que ya cuentan las diferentes áreas del Ayuntamiento de Vícar y que se han creado con la finalidad de informar de manera directa y oficial a los vicarios sobre el día a día del municipio.