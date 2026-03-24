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Centro de Control de Tráfico en Vícar. IDEAL

La Policía Local de Vícar ya tiene perfil de redes sociales

Se trata de una nueva vía de comunicación cercana y directa con los ciudadanos

J. C.

Vícar

Martes, 24 de marzo 2026, 11:35

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La Policía Local de Vícar da un paso más en el estrechamiento de su relación con la ciudadanía y abre su propio perfil de redes ... sociales. A través de la cuenta 'Policía Local Vícar' tanto en Facebook como en Instagram, la jefatura del municipio acerca aún más la información diaria a los ciudadanos así como establece un nuevo canal de comunicación directa.

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La Policía Local de Vícar ya tiene perfil de redes sociales