Una de las carreteras de la localidad de Vícar. IDEAL

La Policía Local de Vícar inspecciona 79 furgonetas con una campaña de control

La mayoría de las ocho sanciones impuestas lo fueron por no tener la ITV en fecha o por circular sin el permiso de conducción

J. C.

Vícar

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:24

La Policía Local de Vícar, que se adhirió a la campaña especial de vigilancia y control de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre furgonetas ... realizada hace unos días, contó con un total de 79 intervenciones de control sobre este tipo de vehículos. De ellas, solamente ocho acabaron en sanción para los conductores, la mayoría de ellas por no haber pasado en plazo la Inspección Técnica de Vehículos, o por conducir sin el permiso de circulación.

