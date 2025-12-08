La Policía Local de Vícar inspecciona 79 furgonetas con una campaña de control

La Policía Local de Vícar, que se adhirió a la campaña especial de vigilancia y control de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre furgonetas ... realizada hace unos días, contó con un total de 79 intervenciones de control sobre este tipo de vehículos. De ellas, solamente ocho acabaron en sanción para los conductores, la mayoría de ellas por no haber pasado en plazo la Inspección Técnica de Vehículos, o por conducir sin el permiso de circulación.

Durante la semana que ha durado la campaña, los agentes de la Policía Local han prestado especial atención a diversos aspectos relacionados con la conducción de este tipo de vehículos de transporte, como la adecuada sujeción de la carga, la velocidad a la que circulan, las horas de conducción y descanso, el exceso de peso, defectos técnicos del vehículo, la documentación del vehículo y del conductor, el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los ocupantes, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, o la utilización del teléfono móvil entre otros. Las operaciones de vigilancia y control se han desarrollado desde el pasado lunes, día 20, hasta el domingo 26 de noviembre inclusive.

Durante esos días, los agentes locales han hecho especial hincapié en la realización de controles de forma aleatoria en distintos puntos del municipio. Según ha señalado, Antonio Bonilla, «con esta nueva campaña, el Ayuntamiento de Vícar sigue en su empeño de hacer lo que sea posible para reducir la cifra de accidentes en las carreteras y vías del municipio». Por su parte desde la DGT se considera que la participación de los ayuntamientos, a través de sus Policías Locales, es fundamental para el éxito de esta y otras campañas que se suceden a lo largo de todo el año, de cara a continuar concienciando a la sociedad de la importancia de cumplir la normativa.

La próxima campaña de controles de la Policía Local de Vícar, se va a desarrollar la semana del 15 al 21 de este mes con especial atención al consumo de alcohol y otras drogas en las vías de circulación, con el objetivo de reducir la accidentalidad, especialmente en estas fechas en las que tienen lugar las tradicionales comidas y cenas de empresa con motivo de la Navidad.

Las campañas de vigilancia y control sobre los factores de riesgo asociados al consumo de alcohol y otras drogas se inscriben en la relevancia que tienen sobre seguridad vial, tanto en el aumento del riesgo de siniestro durante la conducción, como en el aumento de la severidad de las lesiones de los accidentados. Debe considerarse que el alcohol es el segundo factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, especialmente, en aquellos siniestros con víctimas mortales, 273 fallecidos en el año 2024, lo que representa un 28% sobre el total de los siniestros mortales.